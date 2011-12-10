کتاب "ویژگی های قرآنی و آداب تلاوت" بین روحانیون روستاهای خراسان رضوی توزیع شد

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف توزیع این کتاب اظهارکرد: تقویت اطلاعات و روش های تدریس قرآن در روستاهای استان و ارتقاء معلومات روحانیون در حوزه قرآن از جمله اهداف توزیع کتاب "ویژگی های قرآنی و آداب تلاوت" است.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی استان با اشاره به مهمترین مطالب این کتاب اظهار کرد: آشنایی با قرآن، آداب تلاوت، اهمیت حفظ، آشنایی با نحوه جمع آوری و تاریخ قرآن از مهمترین سرفصل های این کتاب است.

وی یادآورشد: به مناسبت محرم نیز کتابی با سه جلد عنوان با نام "ره توشه" میان روحانیون مستقر در روستاهای استان توزیع شده است.