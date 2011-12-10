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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

بخشی به مهر خبر داد:

کتاب "ویژگی های قرآنی و آداب تلاوت" بین روحانیون روستاهای خراسان رضوی توزیع شد

کتاب "ویژگی های قرآنی و آداب تلاوت" بین روحانیون روستاهای خراسان رضوی توزیع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از توزیع 100 جلد کتاب "ویژگی های قرآنی و آداب تلاوت" بین روحانیون مستقر در روستاهای این استان خبر داد.

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف توزیع این کتاب اظهارکرد: تقویت اطلاعات و روش های تدریس قرآن در روستاهای استان و ارتقاء معلومات روحانیون در حوزه قرآن از جمله اهداف توزیع کتاب "ویژگی های قرآنی و آداب تلاوت" است.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی استان با اشاره به مهمترین مطالب این کتاب اظهار کرد: آشنایی با قرآن، آداب تلاوت، اهمیت حفظ، آشنایی با نحوه جمع آوری و تاریخ قرآن از مهمترین سرفصل های این کتاب است.

وی یادآورشد: به مناسبت محرم نیز کتابی با سه جلد عنوان با نام "ره توشه" میان روحانیون مستقر در روستاهای استان توزیع شده است.

کد مطلب 1479498

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