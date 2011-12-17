نرخ یارانه باید شناور شود/ کسری بودجه دولت فقط یک علت دارد

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر تصریح کرد: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت باید بر اساس در آمدی که از اجرای این قانون به دست می آورد یارانه نقدی به مردم پرداخت کند اما متاسفانه دولت برای پرداخت یارانه نقدی ثابت به مردم از بودجه سایر وزارتخانه ها برداشت می کند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید نیمی از در آمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به صورت نقدی و مستقیم در قالب یارانه به مردم پرداخت کند و نیمی دیگر را در قالب یارانه به تولید کنندگان و دستگاه های اجرایی برای جبران افزایش هزینه ها پرداخت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه ها باید به صورت نرخ شناور انجام شود اظهار داشت: دولت باید 50 درصد از در آمد حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی را به صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند، اما قوه مجریه برخلاف قانون نرخ ثابتی را برای یارانه های مستقیم در نظر گرفته و برای تامین آن نیازمند برداشت از منابع عمرانی و بودجه وزارتخانه ها است.

وی کسری بودجه دولت را ناشی از عدم تحقق درآمد های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خواند و گفت: در بودجه سال 1390 نرخ فروش نفت 81 دلار در نظر گرفته شده بود که تحقق یافت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز به تصدیق دولت کاملا محقق شده است، بنابراین تنها علت کسری بودجه دولت عدم تحقق کامل درآمد های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

خباز با اشاره به تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: قانون نویسی یک قسمت کار است و اجرای قانون قسمت مهمتر و نظارت بر اجرای قوانین است که به سلامت اجرای قانون می افزاید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نمایندگان تصور می کنند با تصویب قانون وظیفه شان پایان یافته است ، عدم تعهد دولت به اجرای دقیق قوانین را ناشی از عدم نظارت دقیق، صحیح و علمی مجلس به اجرای دقیق قوانین و مقررات از طرف دولت دانست.

وی افزود: دولت شعار نانوشته ای دارد که بر اساس آن خدمت به مردم مهمتر از اجرای قانون و مقررات است در همین راستا در صورتی که اجرای قوانین مانع خدمت رسانی شود می توان از اجرای قوانین صرف نظر کرد.

خباز با اشاره به اختلاف دولت و مجلس در تبعیت از قانون گفت: راه حل مشکلات قانون محوری و تبعیت دولت از قانون است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس نباید در اجرای قوانین مماشات و رودر بایستی کند اظهار داشت: دولت احساس می کند مجلس بر اجرای قوانین نظارت جدی ندارد لذا به راحتی از اجرای قوانین سر باز می زند.

وی با اشاره به احساس امنیت دولت در قبال عدم اجرای قوانین و مقررات تاکید کرد: بنده به عنوان عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین در جریان تخلفات دولت از اجرای قوانین و عدم تصمیم و اراده جدی مجلس برای برخورد با این قانون شکنی ها قرار دارم .

خباز با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت خود بر اجرای قوانین را افزایش دهد اظهار داشت: قانون هدفمند کردن یارانه ها قانونی قوی است که از طرف دولت به صورت دقیق اجرا نمی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهرطبق گزارش کمیسیون ویژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صورت ادامه روند کنونی برای پرداخت یارانه نقدی، دولت حتی درصورت اختصاص همه درآمد حاصل از هدفمندی به یارانه نقدی، 156 هزار میلیارد ریال تا پایان سال کسری بودجه خواهد داشت.