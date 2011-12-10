تب برفکی در کشور بالا گرفت / دامداران قمی مراقب باشند

دکتر محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز مواردی از بیماری تب برفکی یا طبقه در استان های مرزی کشور یادآور شد: با توجه به مشاهده مواردی از این نوع بیماری و افزایش نقل و انتقال دام به استان قم به ویژه مجتمع های دامپروری دامداران با کلیه موارد بهداشتی را در واحدهای دامداری خود رعایت کنند.



تاکید بر رعایت کلیه اصول بهداشتی و قرنطینه ای در واحدهای دامداری



وی تصریح کرد: لازم است تا دامداران محترم کلیه اصول بهداشتی و قرنطینه ای در واحدهای دامداری به ویژه شعله افکنی و ضدعفونی مداوم و کنترل ورود و خروج افراد، لوازم و خودروها را رعایت کند.



رفیعی اضافه کرد: همچنین دامداران باید خرید دام را صرفا از واحدهای مطمئن و تحت پوشش واکسیناسیون و با اخذ مجوز بهداشتی از ادارت دامپزشکی انجام دهند.



مدیر کل دامپزشکی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بر کنترل هر چه سریعتر بیماری تب برفکی در واحدهای دامی تاکید کرد و گفت: برای این منظور لازم است تا دامداران، در صورت مشاهده هر گونه علائم بیماری در دام ها سریعا مراتب را به اداره کل دامپزشکی استان قم با شماره تلفن 1512 اطلاع دهند.

