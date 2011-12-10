بدهی 10 میلیارد تومانی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی در نشست خبری که پیش از ظهر شنبه برگزار شد افزود: مطالبات ما از وزارت بهداشت 206 میلیارد تومان است به طوریکه بدهی وزارت بهداشت در سال 88 ، 5.1 میلیارد تومان، در سال 89 ، 43 میلیارد تومان و تا پایان آبان ماه امسال نیز158 میلیارد تومان بوده است در حالیکه بدهی ما به بیمارستانها مربوط به ماههای تیر، مرداد، شهریور و مهرماه است که در مجموع 196 میلیارد تومان می شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی اسناد این بدهی ها و مطالبات موجود است، تاکید کرد: تا پایان خردادماه مطالبات وزارت بهداشت کاملا تصفیه شده است و اسناد آبانماه نیز هنوز به سازمان تحویل داده نشده است.

مدیرعامل تامین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده وزارت بهداشت 10 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است به همین دلیل ما آماده ایم کمیته ای سه جانبه در این خصوص تشکیل دهیم.

حافظی با اشاره به اینکه صندوق های بیمه ای در عملکرد تامین اجتماعی اختلال ایجاد کرده اند، تاکید کرد: در حال حاضر صندوق های بیمه ای متعددی برای خادمین مساجد، کارگران، رانندگان و ... وجود دارد که رفتار دولت با این صندوق ها متفاوت است و تفاوتهایی در یارانه ای که به آنها پرداخت می کند نیز وجود دارد به همین دلیل این انگیزه در فرد ایجاد می شود که گروه خود را به گروه دیگر منتقل کند.

انتقال درمان به تامین اجتماعی مغایر با اصل 44 است

وی در خصوص انتقال درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت نیز گفت: این موضوع مغایر با اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و همچنین منویات مقام معظم رهبری و خلاف کاهش تصدی گری دولت است.

وی در مورد شفاف سازی گردش مالی سازمان نیز گفت: 1835 حساب بانکی برای وصول درآمدهای سازمان تجمیع شده به طوری که در حال حاضر گردش مالی سازمان شفاف سازی و به یک حساب تقلیل پیدا کرده است.

حافظی تاکید کرد: یکی از تغییر نگرش ها در سیاست های تامین اجتماعی نگرش سلامت محور است بنابراین اعلام می کنیم که آماده همکاری برای توسعه پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و اقدامات سلامت نگر با وزارت بهداشت هستیم و این آمادگی را داریم تا هر برنامه ای که آنها پیاده می کنند را اجرایی کنیم.

تامین بار مالی قانون مشاغل سخت و زیان آور

وی در مورد قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: مشکلی در تامین بودجه اجرای این قانون ایجاد شده بود که سه هفته قبل با مصوبه هیئت دولت و تامین بار مالی آن مشکل برطرف شد به همین دلیل اجرایی می شود.