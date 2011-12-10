به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، مرکز اقدامات پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا روز گذشته در گزارشی نوشت: عملیات ضد تروریستی در پاکستان و مشکلات با این کشور، بحران منطقه یورو، بی ثباتی سیاسی در عربستان سعودی به عنوان بزرگترین چالش هایی است که آمریکا در سال 2012 با آن مواجه است.

این اندیشکده آمریکایی در ادامه می نویسد: بحران منطقه یورو آمریکا را به رکود اقتصادی می کشاند و بی ثباتی در عربستان سعودی تامین نفت جهانی را تهدید می کند.

مرکز اقدامات پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه با بی اعتنایی به تاکید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان را همچون برنامه کره شمالی توصیف کرده و اعلام کرد برنامه هسته ای این دو کشور تهدیدی برای ایالات متحده هستند.

همچنین اختلاف با چین و مکزیک به دلیل افزایش درگیریها در ارتباط با قاچاق مواد مخدر از دیگر تهدیدهای مهمی هستند که ایالات متحده در سال 2012 با آن مواجه است.

بر اساس این تحقیق با توجه به افزایش تنش ها در روابط واشنگتن-اسلام آباد در سال2011 در پی کشته شدن "اسامه بن لادن" در عملیات دوم مه نیروهای آمریکایی در منطقه ابوت آباد پاکستان، پیش بینی می شود که کشمکش ها میان آمریکا و این کشور در سال آتی افزایش یابد.

این اندیشکده در ادامه ادعا کرد در پی افزایش بی ثباتی در بحرین احتمال اقدام نظامی عربستان سعودی یا ایران علیه این منطقه و هدف قرار دادن ناوگان پنجم آمریکا وجود دارد و میزان تهدیدها از سوی این دو کشور افزایش می یابد.