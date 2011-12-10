به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی «پژوهش فرهنگی سال» صبح امروز شنبه 19 آذر با حضور یحیی طالبیان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمید اخوان دبیر اجرایی جشنواره در محل پژوهشگاه برگزار شد.

طالبیان در این نشست با اشاره به حجم کم آثار رسیده به این دوره از جشنواره، گفت: در این دوره از جشنواره «پژوهش فرهنگی سال» 173 اثر در حوزه دین، 123 اثر در حوزه فرهنگ و هنر رسانه، 78 اثر در حوزه مطالعات راهبردی و 22 اثر در حوزه ارتباطات فرهنگی بین‌الملل به دبیرخانه رسید که این آثار در 3 مرحله مورد داوری قرار ‌گرفته است، اما نکته مهم این است که از این تعداد آثار 102 اثر به صورت فردی ارائه شده‌ و دانشگاه‌ها متاسفانه کمترین تمایل را در ارسال اثر به این جشنواره نشان داده‌اند.

وی افزود: نحوه مشارکت افراد در این جشنواره نیز در چند شیوه تعریف شده است. به عنوان مثال افرادی که در پژوهشگاه در قالب نشست‌هایی موضوعات پژوهشی را به بحث می گذارند و یا طرح‌های پژوهشی به پژوهشگاه ارائه می‌کنند همگی در برگزاری این جشنواره سهیم هستند و ما نیز سعی می‌کنیم با انتشار برترین‌های این سمینارها و موضوعات پژوهشی و نیز ایجاد پرونده صوتی این پژوهشگاه از طریق پایگاه اینترنتی پژوهشگاه به نوعی آنها را همراهی کنیم.

طالبیان همچنین تاکید کرد: تمامی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی تمام وقت و پاره وقت حاضر در پژوهشگاه و نیز روسای سابق پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات با حضور مستقیم در فرآیند بررسی علمی آثار ارائه شده و یا نظرخواهی در ارتباط با شیوه اداره پژوهشگاه و برگزاری این جشنواره در دوره‌های قبل، در برگزاری این جشنواره سهیم هستند.

وی در ادامه با اشاره به داوری این دوره از جشنواره در 3 مرحله عنوان کرد: در بخش اول داوری‌های سیزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال آثار به صورت عمومی غربال می‌شود و بعد از آن در دور دوم داوری در صورتی‌که حائز حداقل 60 امتیاز شوند به دور نهایی رفته و در گزینش نهایی نیز تمامی کسانی که مدیر پژوهشی و یا عضو پژوهشی حوزه و دانشگاه بوده‌اند و با این مرکز همکاری داشته‌اند با ارائه نظرات علمی‌شان در انتخاب آثار برگزیده اعمال نظر خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و جشنواره پژوهش فرهنگی سال به پژوهش‌هایی که در حوزه ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده باشد توجه نشان می‌دهد، گفت: پژوهشگاه علوم انسانی وزارت علوم نیز به منظور فعالیت‌های پژوهشی تعریف شده است که بر خلاف فعالیت‌های ما حوزه عام‌تری را از حیث فعالیت‌ها دربرمی گیرد. اما فعالیت‌های ما در حوزه هنر، مطالعات بین رشته‌ای و مطالعات ادبی معطوف به فرهنگ است لذا می‌توانم بگویم که ما و جشنواره ما به نوعی در دل پژوهشگاه علوم انسانی است اما شاهد تفاوت‌های دیدگاه نیز با هم هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اینکه جشنواره پژوهش فرهنگی سال با توجه به برگزاری جشنواره‌ای مانند فارابی نوعی دوباره‌کاری در برگزاری چنین جشنواره‌هایی به شمار می رود، گفت: خود جشنواره فارابی نیز از دل جشنواره خوارزمی بیرون آمده است و جدای از آن ده‌ها جشنواره دیگر نیز داریم که با آنها همپوشانی دارد. ما بر اساس آنچه که تاکید کردم به پژوهش‌های معطوف به حوزه فرهنگ، توجه داریم به عنوان مثال اگر مولف کتابی در حوزه متون ادبی پژوهشی را انجام داده باشد ما آن را به جرگه داوری‌ها وارد نمی‌کنیم اما اگر این پژوهش ادبی معطوف به حوزه فرهنگ باشد در جشنواره ما وارد خواهد شد.

طالبیان همچنین با اشاره به جوایز این دوره از جشنواره گفت: جشنواره «پژوهش فرهنگی سال» در سیزدهمین دوره برگزاری خود همانند دوره گذشته با اهدای سکه بهار آزادی و سفر عمره از برگزیدگان خود تقدیر خواهد کرد و در نهایت نیز تعدادی از آثار برتر ارائه شده را در نوبت چاپ قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته در آیین اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره وعده معرفی برگزیدگان به بنیان علمی نخبگان به منظور استفاده از تسهیلات داده شده بود، گفت: تا آنجایی که من خبر دارم این وعده‌ها محقق شده است و در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

وی گفت: ماخذ جشنواره‌های ادبی و فرهنگی در کشور متنوع است. جایزه‌ای مانند جایزه ادبی جلال آل احمد به دلیل آنکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به همراه دارد میزان مشخصی را به عنوان جایزه اهدا می‌کند که نمی توان آن را کم و زیاد کرد اما در حوزه‌های دولتی مانند جشنواره پژوهش فرهنگی سال به دلیل آنکه اعتبار برگزاری جشنواره دولتی است میزان جوایز نیز مشخص است و در صورت تغییر این اعتبار می‌توان جوایز را نیز با تغییر همراه کرد.

طالبیان همچنین از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه این جشنواره که روز سی ام آذرماه در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، خبر داد.