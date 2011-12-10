اعلان مهلت ارسال مواد تبلیغی و اطلاع رسانی به فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، 15 دی را آخرین مهلت شرکت در بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاع رسانی جشنواره عنوان کرد و تقاضا کرد: علاقمندان برای حضور در این بخش می توانند آثارشان را تا تاریخ 15 دی به نشانی: تهران- بهار شمالی- کوچه مهندسی – پلاک 9 – طبقه اول ارسال کنند.

بخش مسابقه مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینمای ایران در قالب بخش های "مسابقه عکس فیلم"، "مسابقه پوستر فیلم"، "مسابقه گرافیکی محیطی فیلم" و "مسابقه تیزر و آنونس فیلم" به اجرا درمی آید. این بخش، به منظور اعتلای هنر– صنعت سینمای ایران، مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی فیلم ها طراحی و پیش بینی شده است. آثار قابل ارائه در این بخش مربوط به فیلم هایی خواهد بود که در فاصله زمانی بیست و نهمین تا سی امین جشنوار بین المللی فیلم فجر به نمایش عمومی درآمده اند.



