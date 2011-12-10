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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

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اعلان مهلت ارسال مواد تبلیغی و اطلاع رسانی به فیلم فجر

اعلان مهلت ارسال مواد تبلیغی و اطلاع رسانی به فیلم فجر

آخرین مهلت ارسال آثار برای بخش مواد تبلیغی و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر از سوی روابط عمومی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 15 دی را آخرین مهلت شرکت در بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاع رسانی جشنواره عنوان کرد و تقاضا کرد: علاقمندان برای حضور در این بخش می توانند آثارشان را تا تاریخ 15 دی به نشانی:  تهران- بهار شمالی- کوچه مهندسی – پلاک 9 – طبقه اول ارسال کنند.

بخش مسابقه مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینمای ایران در قالب بخش های "مسابقه عکس فیلم"، "مسابقه پوستر فیلم"، "مسابقه گرافیکی محیطی فیلم" و "مسابقه تیزر و آنونس فیلم" به اجرا درمی آید. این بخش، به منظور اعتلای هنر– صنعت سینمای ایران، مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی فیلم ها طراحی و پیش بینی شده است. آثار قابل ارائه در این بخش مربوط به فیلم هایی خواهد بود که در فاصله زمانی بیست و نهمین تا سی امین جشنوار بین المللی فیلم فجر به نمایش عمومی درآمده اند.


 

کد مطلب 1479509

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