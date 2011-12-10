به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "محمد مصطفی" در جمع اعضای فدراسیون تولیدکنندگان مالزی در این باره گفت: مالزی 11 توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده که با بازار بالقوه 3.5 میلیارد نفری 60 درصد از ظرفیت تجارت خارجی مالزی را تشکیل می دهد.

وی در پاسخ به نگرانی های تولید کنندگان از متضرر شدن آنان در اجرای توافقنامه های تجارت آزاد تاکید کرد: برنامه های دولت برای ارتقاء سطح بازرگانی شرکتهای کوچک و متوسط شامل ارایه مشوق ها، کمک به هزینه های تبلیغاتی به توسعه تجارت بین المللی کمک خواهد کرد.

وزیر تجارت بین المللی و صنایع مالزی از مذاکره با اتحادیه اروپا برای امضای توافقنامه تجارت آزاد خبر داد و گفت: آزاد سازی تجارت باعث افزایش رقابت و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

افزایش توافقنامه های تجارت آزاد مالزی با دیگر کشورهای جهان اعتراضاتی را در میان تولید کنندگان مالزی در پی داشته است

