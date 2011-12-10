10 میلیارد ریال برای کاوش های باستانی منطقه تاریخی توس اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله احمد زاده طی بازدیدی از منطقه تاریخی توس در جریان روند توسعه این منطقه قرار گرفت.

وی ضمن تاکید بر اینکه توس باید در شان حکیم بزرگی چون فردوسی باشد، گفت: فردوسی نامدار متعلق به تمام فارسی زبانان در تمام نقاط جهان است وهمه باید در قبال آبادانی منطقه تاریخی توس احساس مسئولیت کنند.

احمد زاده با بیان این مطلب که منطقه فردوسی باید محل رفت آمد تمام ادبا، عرفا و زبان شناسان باشد ، تصریح کرد: توس را باید به گونه ای ساخت که جوان ایرانی وقتی وارد آن می شود احساس غرور وهویت ملی کند و آن زمان است که ما دیگر دغدغه تهاجم فرهنگی را نخواهیم داشت.

وی باید تاکید بر اینکه این منطقه نیازمند توجه جدی همه ارگانهاست به ویژه استانداری است، گفت: بهسازی و زیبا سازی بلوار منتهی به توس، نظافت منطقه، ساخت فضا متناسب با داستان های شاهنامه، سهیم کردن مردم منطقه در نگهداری آن با تقویت حس مسئولیت در آنان و بهسازی فضای سبز داخل محوطه آرامگاه از الویتهای احیا این منطقه است.

احمد زاده ادامه داد: همچنین ساخت یک سالن همایش در عرصه شهر تاریخی توس به منظور برگزاری برنامه های فرهنگی و ادبی نیز از ضروریات است.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور آمادگی خود برای هر نوع مساعدت به استان را در زمینه بهسازی منطقه توس اعلام می کند.