صبای قم برای شکست برق شیراز شرایط خوبی دارد

هادی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: صبای قم در موقعیت فعلی جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور در شرایطی مناسبی قرار ندارد و به همین خاطر باید برای پیروزی مقابل تیم فوتبال امید برق شیراز قرار بگیرد.



وی تصریح کرد: با در اختیار داشتن تیمی آماده و با روحیه به بازی‌ حساس هفته هشتم مسابقات لیگ برتر امید می‌رویم زیرا در تلاش برای جبران ناکامی‌ها، شکست دادن تیم فوتبال امید برق شیراز برای صبای قم دارای ارزش بسیار زیادی است.



وی عنوان داشت: آنچه که در بین تک تک بازیکنان تیم وجود دارد، انگیزه پیروزی و رسیدن به مکان‌های بالای جدول رده‌بندی است، با اینکه در مکان خوبی در جدول قرار نداریم با تمام توان در دیدار حساس امروز به مصاف برق شیراز خواهیم رفت.



مربی تیم فوتبال امید صبای قم عنوان کرد: بازی در برابر تیم فوتبال امید برق شیراز در خانه حریف قطعا کار آسانی نخواهد بود اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی تیم نیاز به پیروزی دارد تا موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد تنها با هدف کسب پیروزی و سه امتیاز با برق بازی می کنیم.



وی اضافه کرد: اگر انتظاری که از بازیکنان تیم داریم و آنچه که در تمرینات با آنها مرور کرده‌ایم را در دیدار دور برگشت به نمایش بگذارند، مطمئنا با کسب امتیازات لازم میدان را ترک خواهیم کرد و می‌توانیم امیدوارانه‌تر به ادامه بازی‌های لیگ برتر امید فکر کنیم.



رنجبر در ادامه به بازی هفته گذشته مقابل تیم فوتبال ماشین سازی تبریز اشاره ‌و بیان کرد: چهار هفته ناکامی را در این مسابقه با متوقف کردن میزبان خود به پایان رساندیم و اکنون هدف ما این است که آنقدر خوب باشیم که بتوانیم در بازی با برق شیراز بعد از پنج هفته به پیروزی برسیم.



وی ادامه داد: پیش از بازی با تیم فوتبال امید برق شیراز به خوبی تمرین کرده‌ایم و به بازیکنان تیم که اکثر آنها جوانان با انگیزه و جویای نام هستند، گفته‌ایم که در بازی بیشتر صبور باشند و با بردباری و تلاش بیشتر برای کسب موفقیت تلاش کنند.



مربی تیم فوتبال امید صبای قم عنوان کرد: مسابقات لیگ برتر برای بازیکنان ما نخستین تجربه است، اما در حال حاضر یکی از نیازهای ما این است که باید در تمرینات تلاشمان را افزایش دهیم و بازیکنان بیشتر دقت کنند و مقابل دروازه حریفان از فرصت ها بهره ببرند.



وی اضافه کرد: بعد از بازی با ماشین سازی تبریز تا دیدار با تیم فوتبال برق شیراز فرصت خوبی بود تا ما تمرینات خوبی داشته باشیم، قطعا این هفته بازی‌ بهتری به نمایش می‌گذاریم و امتیازات لازم را برای بهبود موقعیت خود به دست خواهیم آورد.



صبای قم از عصر امروز در هفته هشتم از مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور مقابل برق شیراز صف آرایی می‌کند.

