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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

کمیسیون صنایع توان داخلی کشور در اجرای پروژه های نفتی را بررسی می‌کند

کمیسیون صنایع توان داخلی کشور در اجرای پروژه های نفتی را بررسی می‌کند

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته جاری با حضور وزیر نفت نحوه استفاده از توان ساخت داخل در برنامه های اجرائی این وزارتخانه را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته جاری با حضور وزیر نفت و مسئولان این وزارتخانه برنامه های وزارت نفت و نحوه استفاده از توان ساخت داخل در برنامه های اجرائی این وزارتخانه را بررسی خواهد کرد.

این هفته همچنین با توجه به اینکه در آستانه بررسی بودجه سال 91 قرار داریم رایزنی های بودجه ای وزارت خانه ها و معاونت های ریاست جمهوری آغاز شده و در همین راستا معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص عملکرد بودجه سال 90 در وزارتخانه صنعت، معدن ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع پتروشیمی به کمیسیون صنایع گزارش خواهد داد.

کمیسیون صنایع و معادن علاوه بر این جایگاه وزارت صنعت، معدن و ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع پتروشیمی در بودجه سال 1391 را نیز با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی خواهد کرد.

کد مطلب 1479513

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