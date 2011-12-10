تیم فوتسال فولاد ماهان مقابل راه ساری کار سختی دارد

حسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون دیدار تیمش مقابل راه ساری اظهار داشت: بازی سختی در پیش داریم اما امیدوارم با تلاش بازیکنان تیم و برنامه ها و آنالیزهایی که از آخرین بازی راه ساری با فولاد گستر داشته‌ایم، سه امتیاز این بازی را کسب کنیم .

وی ادامه داد: راه ساری جزو تیمهای خوب لیگ است و هرساله به خوبی توانسته نتیجه بگیرد ما بدون توجه به جایگاه این تیم در جدول تمامی تلاش خود را انجام می دهیم تا بتوانیم در بازی فردا مقابل این تیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم .

سرمربی تیم فولاد ماهان تصریح کرد:‌ بازی مقابل راه ساری نیز مانند سایر بازیها سه امتیاز دارد و امیدوارم که با تلاش بازیکنان و برنامه ها و آنالیزهایی که از آخرین بازی راه ساری با فولاد گستر داشته ایم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم .

وی گفت: ‌امیدوارم تیم ما با پیروزی در این دیدار و کسب سه امتیاز بازی موجب شادی هواداران خود شود.