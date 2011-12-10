به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال از تشکیل پرونده برای تخلفات دربی 73 تهران خبر داد و اظهار داشت: در مجموع دربی خوب برگزار شد اما برخی از اتفاقات هم در آن افتاد که ناخوشایند بود و به همین دلیل برای این اتفاقات تشکیل پرونده داده‌ایم.

وی در ادامه افزود: اتفاقات و حواشی که در دربی 73 رخ داد شامل؛ فحاشی‌های طرفداران دو تیم، پرتاب سنگ و اشیا به بازیکنان دو تیم و در نهایت درگیری که میان علی کریمی و رئیس سازمان لیگ پیش آمد می شود.

حسن‌زاده ادامه داد: ما منتظر گزارش بازی هستیم تا به این موارد رسیدگی کنیم، البته تخلفات در دربی 73 به اندازه‌ای نبوده که بخواهیم محرومیت یا کسر امتیاز را در نظر بگیریم.

وی در پایان درباره درگیری علی کریمی و عزیزالله محمدی گفت: در رسانه‌ها عکس‌هایی دیده‌ایم و مصاحبه‌های از علی کریمی خوانده‌ایم که درگیری علی کریمی و عزیزالله محمدی را نشان می دهد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: من خودم ناظر ویژه انضباطی دربی بودم و این اتفاق ناخوشایند را هم دیدم. در این باره تشکیل پرونده می دهیم و پس از آنکه گزارش بازی در این باره برسد، علی کریمی را احضار خواهیم کرد.

حسن‌زاده تاکید کرد: در صورت وقوع تخلف مطمئنا علی کریمی با جریمه روبه‌رو خواهد شد، چرا که در آیین نامه انضباطی توهین و حمله به مقامات فدراسیون و سازمان لیگ جرایمی دارد و علی کریمی هرگز از این قاعده مسثنی نخواهد بود.