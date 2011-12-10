شهرداری های خراسان جنوبی دو میلیارد ریال به کتابخانه ها بدهکارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قریب در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نهبندان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص کتاب، ابراز امیدواری کرد: در شهرستان نهبندان توجه بیشتری به امر کتاب و کتابخوانی صورت گیرد.

وی به تشکیل اولین جلسه نهضت مطالعه مفید به ریاست استاندار در استان اشاره کرد و گفت: شبکه کتابخوانان حرفه ای فرصتی مناسب برای علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.

وی افزود: خانواده ها و اقشار مختلف می توانند از طریق این سامانه، کتب مورد نظر خود را جستجو نمایند و پس از مطالعه، در مسابقات کتابخوانی مختلف شرکت کنند و هدیه بگیرند.

قریب اولین گام در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن را همدلی و همکاری دانست و بر برخورد مناسب کتابداران با مراجعین به کتابخانه ها تأکید کرد.

وی با اشاره به بدهی دو میلیارد و 600 میلیون ریالی شهرداری های استان به کتابخانه ها، عنوان کرد: سهم بدهی شهرداری نهبندان از این مبلغ حدود 70 تا 100 میلیون ریال است.

فرماندار نهبندان نیز به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با مطالعه و وقت گذاشتن ایشان برای کتاب اشاره کرد و افزود: ما باید با همین اطاعت پذیری و همین نگاه به بحث کتاب و کتابخانه توجه کنیم.

حسین شرافتی راد به ریاست فرمانداران در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ها اشاره کرد و آن را نشان دهنده توجه به رسالت، اهمیت و ارزش کار دانست و ادامه داد: فرماندار باید به بحث کتاب، کتابخوانی، مطالعه و فرهنگ توجه ویژه ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه زمینه برای عادت دادن دانش آموزان به مطالعه در مدارس فراهم شده است، افزود: به روز بودن کتب و پالایش آنها و توجه به ارباب رجوع توسط کتابدار از مهمترین مباحثی است که به ایجاد رغبت در افراد برای استفاده از کتابخانه ها کمک می کند.

شرافتی با بیان اینکه نهبندان پیشانی استان خراسان جنوبی است، خواستار نگاه ویژه به شهرستا های مرزی در کشور و استان شد و تصریح کرد: شهرستان های مرزی بیش از دیگر مناطق باید در برابر تهاجم های فرهنگی خود را تجهیز کنند.

بخشدار شوسف نیز در این جلسه با اشاره به تهاجم فرهنگی، نزدیکی به مرز افغانستان و مباحثی از قبیل اعتیاد، لزوم اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین جوانان را یادآور شد و اظهار داشت: اینکه کتاب در سبد نیاز انسان قرار گیرد بسیار ضروری است.

حسین هاشمی نیروی انسانی را یکی از مشکلات پیشروی کتابخانه ها عنوان کرد و از بهسازی فضای کتابخانه شوسف در آینده ای نزدیک خبر داد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان نیز در این جلسه با بیان اینکه 600 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک و دارایی و سرفصل فرهنگ و هنر به کتابخانه های شهرستان نهبندان اختصاص یافته است، تصریح کرد: این مبلغ در ساخت و تکمیل کتابخانه های عمومی بندان و چهارفرسخ و تجهیز کتابخانه های نهبندان، خوانشرف و شوسف هزینه خواهد شد.

سید حسین هاشمی از پایین بودن سرانه مطالعه شهرستان نهبندان نسبت استان خبر داد و یکی از مشکلات در این زمینه را نبود انگیزه کافی در بحث کتاب و کتابخوانی در شهرستان دانست.