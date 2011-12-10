صفهای طولانی دفاتر پلیس +10 شهرکرد ایجاد شد/ترافیک در خیابانهای همجوار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده 65 قانون بودجه امسال مصوبه مجلس شورای اسلامی، رانندگان انواع وسایل نقلیه شخصی و عمومی که جرائم آنها به علت پرداخت نشدن در موعد مقرر دو برابر شده، دیرکرد جریمه‌های رانندگی آنان تا پایان سال 89 مشمول بخشودگی شد.

براین اساس رانندگان و مالکان فقط تا 19 آذرماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به دفاتر خدمات پلس +10 برگه صورت وضعیت خلافی خود را دریافت و نسبت به پرداخت اصل جریمه اولیه اقدام کنند.

در حال حاضر آخرین روز این طرح در شهرکرد موجب شده دقیقه نودیها صف های طولانی جلوی دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی در شهرکرد به وجود آورده اند.

شلوغی دفاتر و همهمه مردم موجب شده این دفاتر نتوانند نسبت به انجام امور دیگر مانند گذرنامه، خدمات سربازی و .... خدمت رسانی کنند.

همچنین شلوغی و پارک کردن نامناسب خودروها جلوی دفترپلیس +10 مستقر در دروازه سامان شهرکرد موجب ایجاد بی نظمی و ایجاد ترافیک در خیابانهای آن منطقه شده است.

یکی از افراد که برای گرفتن صورت وضعیت خلافی خودرو به این محل مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من از اول صبح تا کنون در این محل بوده ام که به خاطر شلوغی هنوز نتوانستم صورت وضعیت خلافی خودرو خودم را بگیرم.

وی با اشاره به اینکه این دفاتر در شهرکرد کم هستند و این امر موجب شلوغی دفاتر شده، بیان داشت: ایجاد دفاتر بیشتر و افزایش پرسنل آنها برای خدمات ضروری است.

یکی دیگر از مردم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من برای گرفتن گذرنامه اینجا آمده ام اما تاکنون اصلا نتوانستم خودم را به پیشخون این دفتر برسانم و کارم را انجام بدهم.

وی با بیان اینکه بسیاری از کارهای سازمانها دیگر از طریق اینترنت انجام می شود، بیان داشت: هنگامی که در دنیای امروز تمام حسابهای بانکی اینترنتی شده اند و تمام خدمات ادارات، دانشگاهها و .... از طریق اینترنت انجام می شود جای سئوال دارد که چرا این امر از طریق اینترنت هنوز میسر نیست.