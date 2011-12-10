شهرآورد فوتسال اصفهان یک دیدار معمولی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افضل اظهار داشت: همه می دانیم تیم فیروز صفه برای جبران امتیازات از دست رفته تیم ماهان به میدان می آید و امیدوارم بتوانیم با یک بازی فکورانه سربلند از این دیدار بیرون بیاییم.
وی ادامه داد: برای این بازی شمسایی را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم و مصدومان تیم شامل مصطفی نظری، ابراهیم مسعودی، مسعود دانشور و سجاد بندی سعدی نیز هنوز وضعیت حضورشان مشخص نیست، امیدوارم با بازیکنان سالمی که در این دیدار در اختیار خواهیم داشت بتوانیم پیروز از زمین مسابقه خارج شویم.
سرمربی تیم گیتی پسند با بیان اینکه تیم فیروز صفه با تعویض سرمربی خود نشان داد در نیم فصل دوم به دنبال نتایج بهتری است، افزود: با شناختی که از تیمهای خوارکچی دارم یقین دارم این تیم با تاکتیکی دفاعی و استفاده از ضد حملات وارد میدان می شود و این کار را برای تیم هجومی مثل گیتی پسند سخت می کند.
افضل با اشاره به اینکه در نیم فصل دوم کار تمام تیمها سخت تر می شود، افزود: کار گیتی پسند به عنوان مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی از تمام تیمها سخت تر است و تیمها با قدرت بیشتری برابر ما قرار می گیرند.
وی نتیجه دور رفت را چندان با اهمیت ندانست و افزود: آن بازی برای ما فراموش و این دیدار نتیجه جداگانه خود را خواهد داشت، گیتی پسند هدفی جز قهرمانی ندارد و در تمام دیدارها با تکیه به این هدف وارد میدان می شود.
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