شهرآورد فوتسال اصفهان یک دیدار معمولی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افضل اظهار داشت : همه می دانیم تیم فیروز صفه برای جبران امتیازات از دست رفته تیم ماهان به میدان می آید و امیدوارم بتوانیم با یک بازی فکورانه سربلند از این دیدار بیرون بیاییم .

وی ادامه داد : برای این بازی شمسایی را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم و مصدومان تیم شامل مصطفی نظری، ابراهیم مسعودی، مسعود دانشور و سجاد بندی سعدی نیز هنوز وضعیت حضورشان مشخص نیست، امیدوارم با بازیکنان سالمی که در این دیدار در اختیار خواهیم داشت بتوانیم پیروز از زمین مسابقه خارج شویم .

سرمربی تیم گیتی پسند با بیان اینکه تیم فیروز صفه با تعویض سرمربی خود نشان داد در نیم فصل دوم به دنبال نتایج بهتری است ، افزود : با شناختی که از تیمهای خوارکچی دارم یقین دارم این تیم با تاکتیکی دفاعی و استفاده از ضد حملات وارد میدان می شود و این کار را برای تیم هجومی مثل گیتی پسند سخت می کند .

افضل با اشاره به اینکه در نیم فصل دوم کار تمام تیمها سخت تر می شود، افزود : کار گیتی پسند به عنوان مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی از تمام تیمها سخت تر است و تیمها با قدرت بیشتری برابر ما قرار می گیرند .