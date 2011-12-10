152 هیئت مذهبی در علی آباد فعال است

عباسعلی تخم افشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئات مذهبی نقش مهمی در حفظ و اشاعه فرهنگ اسلامی وترویج فرهنگ اهل بیت (ع) دارند.

وی با بهره گیری از فرصت 152 هیئت مذهبی در این شهرستان گفت: هیئات مذهبی برنامه های ملی و مذهبی را در طول سال در سطح شهرستان اجرا می کنند و حضور این تشکل های غیر دولتی فرصت مناسبی برای اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی است.

تخم افشان با اشاره به اینکه مخاطبان هیئت های مذهبی را تمامی اقشار و گروه های سنی جامعه در بر می گیرد افزود: برنامه ریزی فرهنگی و مذهبی در هیئات مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی را به ماموریت و وظایف خود نزدیک تر می کند.

وی نقش شورای هیئات مذهبی را در پیشبرد برنامه های ملی و مذهبی بسیار مهم بر شمرد و افزود:شورای هیئات مذهبی باید در مناسبت های ملی و مذهبی با توان مضاعفی خط فکری فرهنگی و تبلیغی به هیئات مذهبی ارایه می دهد و بسترهای لازم را برای فعالیت هیئات مذهبی آماده می کند.