تمدید مهلت بخشودگی جرائم دو برابری/ پنجشنبه آخرین فرصت

به گزارش خبرنگار مهر سردار اسکندر مومنی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: با تصویب مجلس شورای اسلامی جرائم دو برابر شده رانندگی تا پایان سال 89 برای مدت 6 ماه بخشیده شد و در صورتیکه رانندگان این جریمه را پس از مدت 6 ماه پرداخت نکردند این جریمه بار دیگر اضافه می شود.

وی افزود: امروز آخرین مهلت بخشودگی جرائم دو برابری تا پایان سال 89 بود اما با توجه به روزهای عزاداری و تسهیلات در نظر گرفته شده و تعطیلات اخیر مهلت پرداخت جریمه های رانندگی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 24 آذر تمدید شد.

رئیس پلیس راهور تاکید کرد: در سه روز گذشته با حجم بالای حضور رانندگان و تشکیل صف های طولانی مواجه بودیم به طوریکه مراجعه برای پرداخت قبوض جریمه 40 برابر شده بود. همچنین برای اینکه حقی از مردم ضایع نشود و با کندی سیستم های پلیس روبرو بودیم این مهلت تمدید شد.

سردار مومنی با بیان اینکه مراکز پلیس +10 از امروز تا روز پنجشنبه آماده ارائه خلافی هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه مهلت بخشودگی جرائم دیگر تمدید نمی شود از رانندگان می خواهیم که هر چه زودتر نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند. ضمن اینکه مراکز پلیس +10 تا ساعت 16 آماده صدور برگ خلافی هستند.



وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مرحله دوم قانون راهنمایی و رانندگی از ابتدای دی ماه آغاز می شود برای اینکه آغاز خوبی داشته باشیم از رانندگان می خواهیم در این مهلت نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کنند.

وی با اعلام اینکه روزانه 900 هزار نفر در کشور جرائم رانندگی خود را پرداخت می کنند تاکید کرد: رانندگان می توانند با مراجعه به پلیس + 10 یا از طریق سامانه پیام کوتاه 30005151 میزان جریمه های خود را دریافت و از طریق دستگاه های خودپرداز یا پرداخت اینترنتی پرداخت کنند.