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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بی‌اطلاعی کانونهای وکلا از متن لایحه قانون جامع وکالت

بی‌اطلاعی کانونهای وکلا از متن لایحه قانون جامع وکالت

رئیس اتحادیه کانونهای وکلای کشور با اعلام بی اطلاعی از متن لایحه جامع قانون وکالت گفت: مجلس از کانونهای وکلا برای تهیه طرح قانون جامع وکالت دعوت کرد ولی قوه قضائیه تا کنون دعوت یا نظری در تنظیم این لایحه از کانونها نداشته است.

بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دستور اخیر رئیس قوه قضائیه برای توقف اجرای آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: این اقدام از فیلسوفی مانند آیت الله لاریجانی پیش بینی می شد از ایشان متشکریم و اینکه چرا توقف این آیین نامه همچنان در حال تمدید است باید گفت که منتظریم تا قانون جامع وکالت نهایی و تصویب شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا کانونهای وکلا در تدوین لایحه جامع وکالت دخیل بوده اند گفت: تاکنون این لایحه ندیده‌ایم و حتی دعوتی هم برای مشورت از سوی قوه قضائیه نشده است ولی در طرح پیشنهادی مجلس برای قانون جامع وکالت کانونهای وکلا از سوی کمیسیون قضائی دعوت شدند. هر چند انتقاداتی بود ولی در کل طرح پیشنهادی مجلس قابل قبول بود.

کد مطلب 1479526

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