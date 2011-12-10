آتش سوزی بیشترین عامل تخریب منابع طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم گودرزوند چگینی اظهارداشت: مراتع و جنگلها مانند یک اکوسیستم طبیعی و حیات بخش متضمن دوام حیات بشر هستند که ما باید به این امر اهتمام ویژه ای داشته باشیم.



وی افزود: جنگلها و مراتع جزو منابع طبیعی تجدید شدنی و پشتوانه رشد هر جامعه محسوب می شوند.



چگینی بیان کرد: اهمیت عرصه های طبیعی به میزانی است که تخریب منابع طبیعی هر کشور به سلامت، بهداشت و تغذیه دیگر کشورها نیز آسیب می زند و این در حالی است که به نحو شایسته از این منابع به خوبی محافظت نمی شود.



وی تصریح کرد: مدیریت اصولی برآتش سوزی مستلزم پیش آگاهی، پیشگیری و اطفاء به موقع حریق است.



این مسئول یادآور شد: در زمینه مستلزم پیش آگاهی، پیشگیری و اطفاء به موقع شناخت عوامل موثر و از بین بردن آن راهی برای رسیدن به استانداردها است.



چگینی با اشاره به فناوری های روز و اینکه رسیدن به فناوری های روزآمد از راه های مدیریت صحیح حریق ها است ادامه داد: با درنظر گرفتن سهم بالای عوامل انسانی در حریق توجه بیش از پیش و اطلاع رسانی به مردم و بالابردن آگاهی عمومی با استفاده از تمام ظرفیت ها ضروری است.



سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: با توجه به اهمیت موضوع و شدت خساراتی که در ابعاد مختلف وارد می شود تمام دستگاههای اجرایی باید شرکت فعال داشته و مردم نیز در این امر مشارکت لازم را داشته باشند.

