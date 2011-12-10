همایش ملی "انوار عرفانی، اخلاقی امام سجاد (ع)" در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حکیمیان با بیان اینکه این همایش به همت دبیرخانه کانونهای مساجد استان هرمزگان برگزار می شود، اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی جنبه های عرفانی، اخلاقی شخصیت امام سجاد(ع)، تحقق منویات مقام معظم رهبری در مورد توصیه ایشان به جوانان در مطالعه صحیفه سجادیه و آشنایی هرچه بیشتر جامعه به معارف اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فراخوان مقاله این همایش افزود: خطبه های مکتوب و دستورالعمل های عرفانی امام سجاد(ع)، جایگاه صحیفه سجادیه در شکل گیری مکتب عرفان اسلامی، عرفان های کاذب و تصوف از دیدگاه امام سجاد(ع)، سیره اخلاقی و تربیتی امام سجاد(ع)، جایگاه عرفانی امام سجاد(ع) در منابع اهل سنت و سایر موضوعات مرتبط با امام سجاد(ع) از جمله موضوعات پیشنهادی برای ارائه مقالات است.

حکیمیان با اشاره به شرایط نوشتاری مقالات عنوان کرد: کاربردی بودن مقالات، کیفیت جمع آوری و نظریه پردازی مقالات، استفاده از منابع علمی و رعابت ادبیات نگارشی از جمله شرایط نوشتاری مقالات است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد همچنین با اشاره به شرایط علمی این فراخوان، بیان داشت: طلاب علوم دینی، دانشجویان، فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه مجاز به ارسال مقاله با موضوعات یاد شده هستند.

حکیمیان ادامه داد: به چهار مقاله برتر کمک هزینه عمره مفرده، چهار مقاله برگزیده کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و چهار مقاله منتخب نیز کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می شود.

وی گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را تا پایان مهلت یاد شده به دبیرخانه همایش به آدرس بندرعباس، بلوار پاسداران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان ارسال کنند.

حکیمیان اظهار داشت: علاقمندان برای دریافت متن کامل این فراخوان می توانند به وب سایت http://www.masajedyazd.ir/ مراجعه کنند.