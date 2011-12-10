به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی های محسن کیانی با عنوان «جام وجود» مجموعه ای است از آثاری که در آن عشق، موسیقی، شعر، صلح و آرامش به تصویر کشیده شده است.

این نمایشگاه عصر جمعه 18 آذرماه، با حضور سفیر ایرلند (آقای الیور گروگن)، رایزن فرهنگی ایرلند (آقای شان نورتون)، رایزن فرهنگی گرجستان (آقای دکتر نیکولاز ناخوتسریشویلی، علی گلستانه، عظیم زرین کوب، حبیب اله صادقی، مرتضی حیدری، رسول اولیا زاده، محمد محمودی، جمشید سماواتی، امیر شاهرخ فریوسفی، بهرام حنفی، کمال طباطبایی، فرشید شیوا، علی قهرمانی، علی زعیم و... در گالری ساربان افتتاح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه «جام وجود» که با الهام از غزلیات حافظ و شهر شیراز خلق شده روشن و رنگارنگ است و توجه بیننده را به خود جلب می کند. تقریبا تمام نقاشی های محسن کیانی بیانگر یک پیام است و مضمونی عرفانی دارد. شیراز زادگاه کیانی با باغ ها و درختان میوه و مکتبی در نگارگری، آثار هنری رنگارنگ، کاشی های تزئینی، موزاییک های منبت کاری شده، فرش های با شکوه، معماری زیبا و پنجره های شیشه ای رنگ آمیزی شده کمیاب خود، بستری است برای به وجود آمدن نقاشی های هنرمند که دل در گروی عرفان، فرهنگ، شعر و موسیقی دارد.

نقاشی های محسن کیانی در این نمایشگاه به دو دسته تقسیم می شود، نیمی با تکنیک رنگ روغن بر روی بوم و نیمی دیگر با همان تکنیک بر روی چوب ارائه شده اند. شعر و متن فارسی با ظرافت و پیچیدگی خاصی با رنگ سفید بر روی بوم ها و به صورت کنده کاری شده بر روی چوب ها گنجانیده شده، البته نه لزوما قابل خواندن بلکه به عنوان بافت و عنصری از عناصر کار در خدمت خلق یک نقاشی با اثر آمیخته شده است.

محسن کیانی که ساکن ایران نیست اما در حال حاضر در دانشگاه هنر اصفهان مشغول به تدریس است درباره آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه، گفت: من بسیار به موضوعات چند فرهنگی علاقه دارم و همواره مشتاق بوده ام که درباره فرهنگ ها و سنت های مختلف مخصوصا هنر و معماری پژوهش کنم.

وی افزود: آثار من عمیقا تحت تاثیر پیش زمینه ایرانی من است. موضوعات تاریخی، عرفانی و فرهنگی در آثار من مشهود است که تحت تاثیر معنویت و فرهنگ ایرانی است. متعقدم هنر من می تواند حس زیبایی شناسی مردم را ارضا کند و در کنار آن درک آنان از سنت های گوناگون هنر و شرایط انسان ها را تقویت کند. این نقاشی ها دارای جنبه های مختلفی مانند تفکر معنوی، انسانیت، طبیعت و... است.

30 اثر به نمایش درآمده در نمایشگاه «جام وجود» تا 25 آذرماه، همه روزه غیر از سه شنبه ها از ساعت 16 تا 20 در معرض دید هنردوستان خواهد بود.