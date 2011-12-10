1.5 میلیون ایرانی دچار هزینه های فاجعه بار سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب الدین صدر در همایش "اقتصاد سلامت؛ چالشها و چشم اندازها" که روز شنبه در محل کتابخانه ملی برگزار شد، اظهارداشت: متاسفانه بودجه سلامت هیچ گاه در اولویتهای نخست دولت نبوده است. در حالی که بخش سلامت جزو اولویتهای اول تا پنجم اغلب کشورهای دنیاست.

وی با اشاره به رشد جمعیت کشور و به تناسب آن افزایش مطالبات مردم در حوزه سلامت، افزود: متاسفانه سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی که می بایست در پایان برنامه چهارم به 7 درصد می رسید هنوز محقق نشده و حدود 5.6 درصد است. بر همین اساس در برنامه پنجم دوباره این موضوع مورد توجه قرار گرفت و باید در پایان برنامه به حدود 7.5 درصد برسد.

صدر با تاکید بر اینکه رشد اعتبارات بخش سلامت بایستی روند رو به افزایش داشته باشد، تصریح کرد: در برخی از کشورهای منطقه سهم بخش سلامت از درآمدهای ناخالص داخلی بین 8 تا 8.5 درصد است و این سهم در کشورهای اروپایی بالای 16 درصد است.

نایب رئیس مجلس با عنوان این مطلب که دولت هر مقدار اعتبارات بخش سلامت را افزایش دهد به سوی سلامت در عدالت پیش می رویم، افزود: اعتبارات دولت در این بخش با سهمی که مردم می پردازند به لحاظ درصدی حالت قرینه دارد. یعنی اینکه هرقدر دولت سهم بیشتری پرداخت کند، پرداختی مردم کاهش می یابد و برعکس اگر دولت کمتر در بخش سلامت هزینه کند، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی بالا می رود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در پایان برنامه چهارم توسعه کشور سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی می بایست به کمتر از 30 درصد برسد که این اتفاق نیافتاد. به طوریکه در حال حاضر 57 درصد هزینه های سلامت را مردم از جیب پرداخت می کنند.

وی تاکید کرد: از نظر ما ادامه وضعیت کنونی غیرقابل قبول است.

صدر در خصوص سرانه درمان نیز گفت: بر اساس بودجه سال 90 این سرانه باید بین 18 تا 20 هزار تومان باشد در حالی که سال گذشته این سرانه 8500 تومان تعیین شد.

وی با اشاره به کسر 5 درصد حق بیمه از حقوق و دستمزد کارگران تامین اجتماعی و کارکنان کشوری، افزود: این سرانه می بایست بین 13 تا 15 هزار تومان تعیین می شد.