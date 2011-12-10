قهرمان تنیس روسیه وارد دوما شد/ حضور "سافین" در حزب پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، "مارات سافین" که در سال 2009 از دنیای تنیس خداحافظی کرد و سابقه حضور در رده نخست تنیسورهای جهان را دارد اخیرا به عنوان یکی از نمایندگان دوما انتخاب شد.

مارات سافین در انتخابات اخیر به عنوان یکی از اعضای حزب روسیه واحد به رهبری "ولادیمیر پوتین" در انتخابات شرکت کرده بود.

بر این اساس قهرمان دو دوره گرند اسلم تنیس با آغاز دور جدید دومای روسیه بر یکی از 450 کرسی تکیه خواهد زد. خاطرنشان می شود مارات سافین در سال 1997 فعالیت حرفه ای تنیس را آغاز کرد و در اواخر سال 2000 به عنوان تنیسور شماره یک جهان رسید. وی بعدها پس از بدست آوردن افتخاراتی متعدد برای روسیه در پایان سال 2009 از این ورزش خداحافظی کرد.