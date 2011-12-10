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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

کارنامی خبر داد:

خلع ید 111هکتار از عرصه های زیست محیطی هرمود لارستان

خلع ید 111هکتار از عرصه های زیست محیطی هرمود لارستان

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: 111هکتار از عرصه های زیست محیطی مناطق حفاظت شده هرمود لارستان و پناهگاه حیات وحش بختگان از متصرفان خلع ید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی گفت: در آبان ماه سال جاری با  تلاش واحد حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست و با  همکاری مسئولان قضایی در  استان، 111 هکتار از اراضی و عرصه های زیست محیطی مناطق حفاظت شده هرمود لارستان و پناهگاه حیات وحش بختگان از متصرفان خلع ید و باز پس گرفته شد.

وی افزود: همچنین 10 نفر که در فاصله سالهای 86-88  اقدام به  تخریب پوشش گیاهی، قطع اشجار جنگلی و کت زنی درختان در منطقه حفاظت شده مله گاله کرده بودند دستگیر و به موجب احکام صادره از شعب دادگاه عمومی جزایی شیراز هر یک از متخلفان به تحمل چهار تا شش ماه و در مجموع 51 ماه حبس تعزیری نیز  محکوم شدند.

مدیرکل محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه هرگونه قطع درخت و آسیب رساندن به رستنیها در مناطق تحت مدیریت محیط زیست به موجب ماده 10قانون شکار و صید و ماده 690قانون مجازات اسلامی جرم و مستلزم تعقیب کیفری است، از رشد دو هزار درصدی خلع ید اراضی تصرفی زیست محیطی این استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این رشد نسبت به میانگین پنج ساله 88-84 بوده است.

وی همچنین گفت: در سال جاری با هماهنگی و برنامه ریزی به عمل آمده تاکنون 27فقره خلع ید اراضی تصرفی به مساحت  312هکتار در نقاط مختلف استان و با حکم مرجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی صورت گرفته است. 

کد مطلب 1479536

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