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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

نوراللهی:

راه اندازی فرودگاه کلاله آرزوی مردم شرق گلستان است

راه اندازی فرودگاه کلاله آرزوی مردم شرق گلستان است

کلاله - خبرگزاری مهر: فرماندارکلاله گفت: فرودگاه کلاله یکی از پروژه های مهم استان گلستان به شمار می رود و راه اندازی آن از آروزهای دیرینه مردم شرق استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله نوراللهی گفت: پروژه تکمیل و راه اندازی فرودگاه کلاله از دستاوردهای دولت آقای احمدی نژاد است.

وی اظهار داشت: در سفر اول یک میلیارد و 50 میلیون تومان و در سفر سوم 8 میلیارد تومان به این مهم اختصاص یافت.

نوراللهی بیان داشت: با اهتمام ویژه استاندار گلستان مبلغ چهار میلیارد ریال به این امر مهم اختصاص داده شد.

وی عنوان کرد: همچنین اسماعیلی مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشورهم مبلغ پنج میلیارد ریال مساعدت کرد.

نوراللهی گفت: فرودگاه کلاله بستر مناسب برای توسعه و پیشرفت این شهرستان وشرق گلستان (توسعه صنعت، گردشگری و...) با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای این شهرستان است.

نوراللهی در پایان گفت:با همت جدی استاندار،مدیران فرودگاهی استانی وکشوری انشاءالله در دهه فجر امسال شاهد بهره برداری ازاین فرودگاه باشیم و تمام اقدامات اجرایی فرودگاه تا پایان دی ماه به اتمام خواهد رسید.  

کد مطلب 1479537

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