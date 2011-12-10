"نوای شیدایی" اربعین به گوش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حدود 50 درصد از تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به کارگردانی محمدرضا خاکی سپری شده است. "نوای شیدایی" برای پخش در روز اربعین از شبکه تهران تولید می‌شود.

تدوین اولیه " نوای شیدایی" زیر نظر کارگردان درحال انجام است. گروه در حال حاضر در خیابان رسالت در لوکیشنی داخلی در حال تصویربرداری هستند. ساناز سماواتی، مریم خدارحمی و حسن اسدی نیز در این سکانس جلو دوربین قرار دارند.

مجری طرح این تله‌فیلم داریوش بابائیان است و سیاوش مفیدی، روشنک عجمیان، مجیدشهریاری، مسعود قدیری، نسیم فطرت، کتایون بختیاری، مجتبی نجفی، آرمین نوروزی، مهران فلاح، ایمان فلاح، جواد کردی، مهدی مومنی، جواد حسنلو دیگر بازیگران بازیگران "نوای شیدایی"هستند.

فیلمنامه نوای شیدایی را مهرنوش عبدی منفرد نوشته و درخلاصه داستان آن آمده: دختر نابینای 24 ساله‌ای هر سال دردهه اول محرم دچار تب وتشنج شدید می‌شود که مشکل او ریشه در کودکی‌اش دارد. روانکاوی به او کمک می‌کند با مرور خاطرات گذشته خود در صدد حل مشکل برآید و... .

سایرعوامل اصلی تولید عبارتند از: جانشین تهیه کننده: کیانوش جعفریان، مدیر تولید: اسماعیل کردی، مدیرتصویربرداری: رضا طاهرآذر، صدابردار: مهرداد ابوالقاسمی، طراح صحنه ولباس: آبتین برقی، طراح چهره پردازی: کیوان فردوسی، برنامه ریز: محمد رضا ضیایی، دستیار یک کارگردان: کیمیا بابائیان، مدیر تدارکات: محمد جمشیدی.

