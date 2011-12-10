داوران تئاتر "تجلی بصیرت" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زمانیان؛ دبیر نخستین یادواره هنری "تجلی بصیرت" در حکم هایی جداگانه چهار مدیر بخش های مختلف تئاتر "تجلی بصیرت" را معرفی کرد.

بنابر این احکام سامان خلیلیان به عنوان مدیر بخش مسابقه و نمایش های خیابانی و میدانی، سلمان خطی، مدیر بخش مسابقه نمایش های رادیویی، علی تقی زاده، مدیر بخش مسابقه نمایش های صحنه ای و شاهد پیوند، مدیر بخش مسابقه نمایشنامه خوانی معرفی شدند.

همچنین طبق اعلام دبیرخانه نخستین یادواره هنری "تجلی بصیرت" زمان ارسال آثار به دبیرخانه بخش تئاتر تا پایان آذر سال جاری تمدید شد.

یادآور می شود نخستین یادواره هنری "تجلی بصیرت" به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دی ماه امسال در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.