7 هزار مشهدی در مرحله اول طرح "مسجد ما" شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادکام اظهار داشت: اوقات فراغت مناسب ترین فرصت برای توسعه مهارتهای شناختی و شکوفایی استعدادها است به همین منظور طرح مسجد ما در مشهد اجرا می شود.
وی افزود: فرهنگسرای غدیر مشهد طرحهای جامعی را با رویکرد غنی سازی اوقات فراغت به مهارت آموزی و شیوه گذراندن اوقات فراغت در قالب 11خدمت فرهنگی به مساجد شهر مشهد عرضه کرده است.
وی ادامه داد: در مرحله اول سومین دوره مسجد ما در این فرهنگسرا چهار طرح مسابقه محله، ایستگاه قاصدک، نمایشگاه مهارت و فصل امید در قالب 100 اجرا در مساجد محوری شهر مشهد اجرا شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تصریح کرد: در حال حاضر محتوای مرحله دوم طرح مسجد ما آماده است و در آن طرح تورهای گردشگری، روشهای مطالعه، کارگاه جهاد اقتصادی، بسته همسرایان، مهارتگذران اوقات فراغت و نشریات تجربی از ابتدای دی ماه در مساجد اجرا میشود.
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