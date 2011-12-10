کاهش 17 درصدی واردات محصولات کشاورزی/ واردات عسل هم ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بیست و هشمتمین کمیته اجرایی سیرداب در جمع خبرنگاران در زمینه واردات میوه اظهار داشت: در سال گذشته پس از ابلاغ قانون افزایش بهره وری و فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه جلوگیری از واردات بی رویه محصولات کشاورزی را چند دسته کردیم و در این دسته بندی ممنوعیت برخی محصولات اعلام شد، که البته واردات موز به دلیل عدم تولید داخل بلامانع است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ثبت سفارش و واردات برخی اقلام مثل میوه های گرمسیری، توت فرنگی، انگور را ممنوع و در خرداد ماه نیز ابلاغی در زمینه نحوه عملکرد در سال 90 را نیز اعلام کردیم.

خلیلیان اظهار داشت: در این ابلاغیه شرایط ورود 190 قلم را اعلام کردیم که البته ثبت سفارش و واردات برخی اقلام از جمله توت فرنگی، سیب، رب گوجه فرنگی انواع فرآورده های لبنی به جز کره ممنوع اعلام شد.

وی در زمینه میزان واردات محصولات کشاورزی در سال گذشته گفت: واردات محصولات کشاورزی در سال گذشته از نظر وزنی 30 درصد کاهش داشته، ضمن اینکه امسال نیز واردات محصولات کشاورزی 17 درصد کاهش یافته است.

خلیلیان با بیان اینکه واردات میوه نیز کاهش یافته است، گفت: هر چند واردات میوه کاهش یافته است اما این میزان کافی نیست و باید با جدیت این مسئله را پیگیری کنیم. اگر قرار است محصولی وارد شود بهتر است در زمانی باشد که به تولیدات داخل لطمه ای نرساند؛ باید واردات در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

وزیرجهادکشاورزی بیان کرد: آنهایی که طرفدار نظام سرمایه داری از واردات دفاع می کردند، هم اکنون از ممنوعیت واردات حمایت می‌کنند که این خود حرکت به سمت جلو محسوب می شود.

اقدامات برای جلوگیری از واردات میوه قابل قبول نیست

خلیلیان افزود: در چند روز گذشته اقلامی که ممنوعیتشان ممنوع را طی یک ابلاغیه اعلام کرده ایم که در آن لیست عسل نیز اضافه شده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در بیست و هشمتمین اجلاس کمیته اجرایی سیرداب اظهارداشت: یکی از اهدافی که کشورهای عضو دنبال می کنند مبارزه با فقر و برقراری امنیت غذایی است. طبیعتاً این اجلاس از چند بعد برگزار می شود که یکی از ابعاد برگزاری آن تبادل تجربیات کشورهای عضو و هماهنگی در تصمیم گیری ها است.

خلیلیان خاطرنشان کرد: این اجلاس به تصمیم گیری در رابطه با امور مشترک و انتقال تجربیان کمک می کند. وی یادآور شد: ایران بین کشورهای عضو سیرداب کشوری پیشرفته است و اقدامات خوبی در زمینه تولیدات محصولات کشاورزی انجام داده است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد: سال گذشته آخرین روستاهایی که بالای 20 خانوار داشتند، برق دار شدند، ضمن اینکه گازرسانی به روستاها نیز وضعیت خوبی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه از نظر تولیدات کشاورزی رشد چشمگیری در 3 دهه گذشته داشته ایم، گفت: علی رغم 2 برابر شدن جمعیت ، تولیدات کشاورزی 4 برابر شده است و در بسیاری از زمینه ها به خودکفایی رسیده ایم.