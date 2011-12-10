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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

برای پاسخ به سئوال؛

وزیر خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس فراخوانده شد

وزیر خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس فراخوانده شد

وزیر خارجه سه‌شنبه برای پاسخ به سئوال نماینده سمنان در جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی و پیگیری اجرای قانون الزامات دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی جنگ با حضور مسئولان مربوطه دستور کار روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس است.

همچنین ادامه بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند و ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی، برنامه این کمیسیون در جلسه روز سه شنبه است.

علی اکبر صالحی وزیر خارجه نیز سه شنبه برای پاسخ گویی به سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در این کمیسیون حضور می یابد.

بررسی آخرین اخبار و تحولات بین المللی برنامه دیگر این کمیسیون در روز سه شنبه است.

کد مطلب 1479545

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