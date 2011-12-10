اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، پاروزنان برتر مسابقات تست انتخابی تیم ملی روئینگ مردان به منظور شرکت در اردوی تیم ملی معرفی و طی سه مرحله با یکدیگر به رقابت پرداخته که پس از برگزاری این مسابقات و با بررسی کمیته روئینگ سه نفر در سنگین وزن و 9 نفر در سبک وزن برای شرکت در تست آکادمی ملی قایقرانی و حضور در اردوی تیم ملی انتخاب شدند.

افشار حیدری از آذربایجان غربی، خشایار عباس آبادی از تهران و اسماعیل اصغری از مازندران در سنگین وزن و فرزاد کربلائی، عاقل حبیبیان و وحید جوهری از آذربایجان غربی، حامد خدری از بوشهر، امیر رهنما، عماد شادمان و محمدرضا قندیان از گیلان، حسن جهانیان و محمدحمزه نتاج از مازندران در سبک وزن نفرات منتخب هستند.

محسن شادی دارنده مدال طلای جهان و آسیا نیز به همراه نفرات منتخب در تست آکادمی و اردوی تیم ملی حضور دارد، در این راستا به منظور شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک سه نفر از بهترین نفرات اردیبهشت ماه سال آینده به کره جنوبی اعزام می شوند.

تساوی تیم فوتبال آذرباتری در برابر خلخال دشت اردبیل

طی هفته دهم دور برگشت رقابتهای لیگ دسته سه کشور تیم آذر باتری ارومیه در برابر مهمان خود خلخال دشت اردبیل با تساوی یک بر یک به پایان رسید، گل تیم ارومیه را میر محمد بدرمیران در سومین دقیقه اضافی بازی و تک گل تیم خلخال را مجید میرمرسلی در دقیقه 21 به ثمر رساندند.

تیم آذرباتری در حال حاضر پس از انجام 10 بازی با چهار برد، چهار تساوی و دو باخت و کسب 16 امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.

در دیگر دیدار مهم این گروه که همزمان با این دیدار بین دو تیم همشهری مقاومت شهرداری و کیوان مرغ مهاباد در زمین چمن آزادی این شهر برگزار شد و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

باخت تیم ماکو جوان در رقابتهای لیگ دسته یک فوتسال

تیم ماکو جوان مهمان تیم آرش بتن قزوین بود که با نتیجه چهار بر سه تن به شکست داد، تیم ماکو جوان امسال به عنوان تنها نماینده استان در رقابتهای لیگ دسته یک فوتسال کشور حضور دارد، این تیم در حال حاضر با دو شکست و یک تساوی تنها یک امتیاز در اختیار دارد.

این تیم جمعه هفته آینده 25 آذر ماه در سالن ولیصر ماکو میزبان تیم هیئت فوتبال قزوین است.

