به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر عصارنیا اظهار کرد: فاز دوم تورهای نیم روزه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ویژه دانشآموزان مقطع راهنمایی از بیستم آذرماه آغاز میشود.
وی با اشاره به بازسازی حال و هوای سال های جنگ بیان کرد: فضای دوران هشت سال دفاع مقدس با استفاده از نمادهای آن دوران از قبیل سربند، اسلحه، کوله، قمقمه و گروهان بندی در بهشت رضا(ع) بازسازی شده و نوجوانان را با فضای آن دوران آشنا میسازد.
مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد با بیان اینکه دانشآموزان در این تورها گروهانب ندی می شوند، گفت: اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی همچون قرائت زیارت عاشورا در مزار شهدا و آشنایی با زندگی نامه شهدا را از دیگر برنامه هایی است که در این تورها برگزار می شود.
عصارنیا با بیان اینکه فاز اول این طرح از سی ام مهر ماه تا سوم آذرماه برگزار شده، اظهار کرد: فاز دوم طرح نیز از بیستم آذرماه در دو شیفت صبح و بعدازظهر برای دانش آموزان مدارس مشهد اجرا میشود.
وی تعداد افراد شرکتکننده در این طرح را پنج هزار نفر دانست و گفت: امکانات این طرح محدود بوده و در حال حاضر این طرح تنها برای دانشآموزان مقطع راهنمایی اجرا میشود، با این حال با افزایش امکانات در آینده این طرح را برای دانشجویان و طلاب نیز اجرا می کنیم.
عصارنیا با اشاره به اینکه تورهای یاد شده در حال حاضر تنها در مشهد برگزار میشود بیان داشت: این طرح مورد توجه مسئولان کشوری نیز قرار گرفته و امید است با عنایت مسئولان استانی و کشوری طرح تورهای نیم روزه در سایر شهرستانهای استان و حتی در استانهای کشور نیز اجرا شود.
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