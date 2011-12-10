پایگاه های "دو مثلث رشد" در مناطق محروم مشهد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی جودکی صبح شنبه در بازدید از کانون شهید برونسی مشهد اظهار کرد: پایگاه های "دو مثلث رشد" در زمینه های اعتقادی، احکام، اخلاق فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه جذب نوجوانان به مساجد باید با روش های نوین و با استفاده از فناوری روز صورت گیرد قول تخصیص اعتبار به موقع جهت ایجاد پایگاه های "دو مثلث رشد" را داد.

کارشناس امور مساجد تبلیغات خرسان رضوی نیز در این بازدید اظهارکرد: فعالیت های ورزشی و رفاهی مانند استفاده از استخر، شنا، اردو و اهدای جوایز باید در کنار فعالیت های آموزشی در مساجد قرار داشته باشد تا در حضور مستمر دانش آموزان و نوجوانان به کلاس ها ایجاد انگیزه بیشتری ببخشد.

گفتنی است، کانون شهید برونسی چندین سال است که در مساجد فعالیت دارد و بیشتر اقدامات این کانون آموزش های اعتقادی و احکام است.