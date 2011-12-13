سردار محمدحسین امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرایی شدن قانون "رسیدگی به خانواده جانبازان و شهدای پاکسازی میادین مین"، اظهار داشت: سال گذشته نمایندگان مجلس قانونی تصویب کردند مبنی براینکه دولت باید متولی امور جانبازان و شهدای میادین مین باشد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس پوشش حمایتی مربوط به "عطف به ما سبق" را در این قانون قید نکرده بودند، لذا در موضوع "عطف به ماسبق" این قانون برای بنیاد شهید ابهاماتی بوجود آمده بود که بر این اساس مسئولیت تعدادی از جانبازان و شهدای میادین مین را برعهده نگرفته بود.

رئیس مرکز مین زدایی کشور در عین حال تصریح کرد: اما خوشبختانه با دستور رئیس جمهور هم اکنون درحال پیگیری به سرانجام رساندن این قانون هستیم تا نهایتا همه جانبازان و شهدای میادین مین تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه نهایتا تا یکماه دیگر برای این افراد در بنیاد شهید تشکیل پرونده خواهیم داد، گفت: براین اساس تلاش می کنیم تا دولت در لایحه بودجه سال آینده خود مبلغی را به این افراد اختصاص دهد.



