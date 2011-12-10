به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آستانه بررسی لایحه بودجه سال 1391 در مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران هفته جاری پیش برآورد بودجه وزارتخانه راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، وزارت نیرو، وزارت کشور( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) شهرداری های کلانشهر ها را با حضور معاونین بودجه دستگاه های اجرائی بررسی خواهد کرد.

این وزارتخانه ها و سازمانها همچنین گزارشی از عمکرد خود در سال اول برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1390 به کمیسیون عمران رائه خواهند داد.

علاوه بر این سازمان خصوصی سازی هم هفته جاری گزارشی از عملکرد این سازمان در بودجه سال 90 کل کشور ارائه می دهد.

همچنین سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور این هفته با حضور در کمیسیون عمران گزارشی از عملکرد نیروی انتظامی مرتبط با این کمیسیون ارائه داده و پیش برآورد بودجه نیروی انتظامی در سال 1391 بررسی خواهد شد.