به گزارش خبرگزاری مهر، این فرهنگسرا در فصل پاییز اقدام به برگزاری مجموعه نشستهای تربیت قرآنی با عنوان قرآن و زندگی کرده است که سه جلسه آن با حضور اساتیدی چون حورایی، غلامعلی افروز و فروغ نیلچی زاده برگزار شده است.

در چهارمین جلسه این مجموعه نشستها حجت الاسلام دکتر زائری روز چهارشنبه 23 آذرماه ساعت 15 در این مرکز حضور می یابد.

زائری در این نشست درباره ارتباط صحیح جوانان با یکدیگر، نقش و جایگاه اصول معنوی در زندگی جوانان و تکالیف خانواده در شکل گیری هویت دینی سخنرانی خواهد کرد.

این نشست ها برای عموم همشهریان به صورت رایگان برگزار می شود و علاقمندان برای شرکت در این جلسه می‌توانند به فرهنگسرای قرآن واقع در خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند.

همچنین پنجمین نشست قرآن و زندگی با حضور دکتر فرهمندپور روز چهارشنبه 30 آذر 90 برگزار خواهد شد.

