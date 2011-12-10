آغاز توزیع کارت کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد از سه شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه 25 آذرماه با رقابت 117 هزار داوطلب برگزار می شود که از این تعداد 34 درصد زن و 66 درصد مرد هستند.

توزیع کارت این آزمون به صورت اینترنتی از طریق سایت www.azmoon.org از ساعت 11 صبح روز سه شنبه 22 آذرماه آغاز می شود و تا یک ساعت پیش از شروع آزمون ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که در هنگام ثبت نام دریافت کرده اند، نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده است و داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است روز چهارشنبه 23 آذرماه صبحها از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهرها از ساعت 13 تا 17 با مراجعه به باجه رفع نقص پیش بینی شده نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.