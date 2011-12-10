دوره نظامیگری به پایان رسید/ گروه های مسلح درپی ورود به سیاست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، نوری المالکی شب گذشته اظهار داشت: دوره نظامیگری به پایان رسیده و هیچکس نمی تواند از قوای نظامی برای اداره حکومت استفاده کند.

وی افزود: ما برای برقراری روابط دوستانه و همکاری با تمامی کشورهای جهان تلاش می کنیم و در این رابطه منافع عراق و حاکمیت آن را مدنظر قرار می دهیم.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت: بسیاری از گروه های مسلح در پی خروج نظامیان آمریکایی از عراق آمادگی خود را برای ورود به عرصه سیاسی اعلام کرده اند.

مالکی خاطرنشان کرد: دیگر هیچ بهانه ای برای استفاده از سلاح از سوی گروه های مسلح وجود ندارد و دولت عراق شدیدا با حاملان سلاح برخورد خواهد کرد.