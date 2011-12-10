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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

نوری المالکی:

دوره نظامیگری به پایان رسید/ گروه های مسلح درپی ورود به سیاست هستند

دوره نظامیگری به پایان رسید/ گروه های مسلح درپی ورود به سیاست هستند

نخست وزیر عراق با بیان اینکه دوره نظامیگری به پایان رسیده، از تمایل برخی گروه های مسلح برای ورود به عرصه سیاسی در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، نوری المالکی شب گذشته اظهار داشت: دوره نظامیگری به پایان رسیده و هیچکس نمی تواند از قوای نظامی برای اداره حکومت استفاده کند.

وی افزود: ما برای برقراری روابط دوستانه و همکاری با تمامی کشورهای جهان تلاش می کنیم و در این رابطه منافع عراق و حاکمیت آن را مدنظر قرار می دهیم.

نخست وزیر عراق در ادامه گفت: بسیاری از گروه های مسلح در پی خروج نظامیان آمریکایی از عراق آمادگی خود را برای ورود به عرصه سیاسی اعلام کرده اند.

مالکی خاطرنشان کرد: دیگر هیچ بهانه ای برای استفاده از سلاح از سوی گروه های مسلح وجود ندارد و دولت عراق شدیدا با حاملان سلاح برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 1479557

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