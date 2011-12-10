به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که در نیمه نخست آذر ماه امسال بارندگی‌های کم سابقه پاییزی باعث کنترل آلودگی هوای شهر تهران شد که در مدت مشابه سال گذشته افزایش آلودگی هوا چند روز این کلان‌شهر را به تعطیلی کشاند.

در شرایطی که در بسیاری از دستگاه‌های مسئول موضوع آلودگی قریب‌الوقوع هوای تهران را به فراموشی سپرده‌اند، جمعی از مدیران اجرایی در حوزه محیط زیست شهری به منظور ارزیابی این رویداد تلخ صبح دوشنبه 21 آذر میزبان نشستی خواهند بود که در آن ابعاد و زوایای مختلف موضوع آلودگی هوای پایتخت را مورد بررسی کارشناسی قرار می‌دهند.

وحید نوروزی یکی از میزبانان این نشست با اشاره به این که تنفس در هوای پاک حق تمامی شهروندان است، گفت: این نشست در واقع زنگ هشداری است برای همه آن‌ها که دلشان برای هوای پاک و آسمان آبی شهرمان می‌تپد.

مشاور معاون شهردار تهران در امور محیط زیست افزود: متاسفانه در چند سال اخیر نگاه به مقوله محیط زیست در سایه کم تحرکی و کم توجهی نهادهای حاکمیتی محیط زیستی بسیار سطحی و ضعیف بوده و صرفاً به رفع مسئولیت در مقابل افکار عمومی و رسانه‌های گروهی محدود شده است.

همچنین صدرالدین علی‌پور میزبان دیگر این نشست با انتقاد از کیفیت سوخت مصرفی وکیفیت خودروهای داخلی گفت: 80 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از آلودگی تولید شده توسط همین خودروها و سوخت مورد مصرف آن‌هاست.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرهای تهران با تأکید بر این که معاینه فنی خودروها تا 23 درصد در کاهش آلودگی هوا نقش دارد، گفت: قانون 5 ساله شدن معاینه فنی خودروها هر چه زودتر می‌بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد.

یوسف رشیدی سومین میزبان نشست فوق نیز با اعلام این که قبل از بارندگی‌های اخیر آلودگی هوای شهر تهران در وضعیت بسیار نامطلوب قرار داشت، گفت: متأسفانه هوای این شهر در سال جاری به جهت افزایش تعداد روزهای آلوده نسبت به مدت مشابه دو سال گذشته در وضعیت بسیار نامطلوب قرار داشته است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر این که وضعیت آلودگی هوا در سال 90 به هیچ عنوان با دو سال گذشته و سال های پیش از آن قابل مقایسه نیست، افزود: خدا به داد مردم شهر تهران رسید و نزولات جوی همچون هدیه‌ای آسمانی آلودگی هوای این شهر را کاهش داد.

این نشست ساعت 30/9 صبح روز دوشنبه 21 آذر در محل تالار ایران زمین واقع در ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کوچه شهید انصاری برگزار خواهد شد و حضور در آن برای تمام علاقه‌مندان آزاد است.