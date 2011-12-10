دستورهای آخوند خراسانی در جریان نهضت مشروطه مورد توجه مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه اسداللهی با اشاره به نقش علما در جریان نهضت مشروطه گفت: در رابطه با انقلاب مشروطه باید به این نکته اساسی اشاره کرد که هر چند روشنفکران در این انقلاب، تاثیرگذار بودند، اما نقش و میزان تاثیرگذاری علمای طراز اول حوزه های علمیه در پیروزی این انقلاب، چیزی نیست که بتوان آن را منکر شد و یا هم وزن نقش روشنفکران دانست؛ بلکه همگان نقش علما را در پیروزی انقلاب مشروطه، نقشی بی بدیل دانسته اند.



وی اظهار داشت: در ارتباط با علمای پشتیبان انقلاب مشروطه می توان از بزرگان و آیات عظامی همچون آخوند خراسانی، بهبهانی، طباطبایی، عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی نام برد.



اسداللهی یادآور شد: بدون تردید، فحص و بررسی نقش و چگونگی تاثیرگذار بودن نظریات فقهی، اصولی و سیاسی این علما در پیروزی انقلاب مشروطه، می تواند به وجود آورنده ظرفیت های فراوانی در عرصه نظریه پردازی و عمل باشد.



وی در ادامه بیان داشت: نهضت مشروطه نهضتی بود که برای حمایت از مردم مظلوم ایران به وجود آمده بود و چون حرکت این نهضت از طرف افراد تحصیل کرده به وجود آمده بود در واقع نهضت ضد استبدادی و نه ضد استعماری بود.



آخوند خراسانی علمدار انقلاب مشروطه بود



این طلبه حوزه علمیه قم افزود: آخوند خراسانی به عنوان علمدار انقلاب مشروطه، در ابتدای امر، شروع به امر به معروف و نهی از منکر کردن شاه وقت کرد و آنگاه که نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر را موثر نیافت، مردم را بر علیه شاه وقت و سلطنت او ترغیب کرد تا به این وسیله بتواند شاه را از مملکت بیرون کند.



وی یادآور شد: از آنجا که ایشان، دارای جایگاه علمی بالایی بود، فتوایی را در ضرورت انقلاب صادر و در آن، تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروعه را با استواری تمام، از مردم مطالبه کرد.



این محقق برجسته حوزوی گفت: آخوند خراسانی، برای نصیحت محمد علی شاه، نامه ده ماده‌ای نوشت و او را موعظه کرد؛ نامه ای که توانست در تاریخ ماندگار باشد و شخصیت او را بهتر به مردم آینده نشان دهد و بعد از آن در نامه ای توانست حکم تبعید تقی زاده را صادر کند.



اسداللهی در پایان تصریح کرد: این قبیل موارد، نشان می دهد که آخوند خراسانی در مسئله مشروطه نقش مهمی داشت و مردم از فرمان او تبعیت و دستورات او را عمل می کردند.

