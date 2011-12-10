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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

این هفته/

عملکرد دولت در پرداخت یارانه بلیط حمل و نقل عمومی در مجلس بررسی می‌شود

عملکرد دولت در پرداخت یارانه بلیط حمل و نقل عمومی در مجلس بررسی می‌شود

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه با دعوت از مسئولانی درخواست عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به عملکرد دولت در تخصیص و پرداخت اعتبارات یارانه بلیط حمل و نقل عمومی شهرها را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دعوت از فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت ارائه گزارش عملکرد بودجه سالجاری و یش بینی های به عمل آمده برای اعتبارات سال 1391 این نیرو و بررسی طرح قانون وزارت نفت برنامه کاری کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه است.

جمع بندی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد دولت در اجرای مواد 7 و 8 قانون هدفمند سازی یارانه ها و بندهای مربوط به به آن در بودجه سال 1390، دعوت از مسئولان مربوطه برای بررسی درخواست عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به عملکرد دولت در تخصیص و پرداخت اعتبارات یارانه بلیط حمل و نقل عمومی شهرها و استماع گزارش رئیس سازمان زندان ها در خصوص مشکلات، نارسائی ها و وضعیت اعتبارات این سازمان، برنامه کاری کمیسیون برنامه و بودجه در روز سه شنبه است.

هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت نیز دوشنبه در جلسه ای با حضور شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد گزارش مربوط به این موضوع را بررسی می کند. 

کد مطلب 1479561

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