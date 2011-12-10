بهمن فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست 3 بر صفر سرخپوشان پایتخت مقابل استقلال در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران گفت: این بازی در 90 دقیقه با نتیجه مساوی تمام شد و چنانچه از نظر عینی بخواهیم بازی را تحلیل کنم باید بگویم که تیم پرسپولیس به دلیل مجموع حملاتی که به دروازه استقلال کرد و زمانی که توپ را در اختیار داشت تیم برتر میدان بود.

وی در ادامه افزود: تیم پرسپولیس اما هنر از هم گسیختن دفاع یک تیم صدر جدولی را نداشت. این تیم با وجودی که در 10 دقیقه نخست بازی روی دروازه استقلال خیمه زده و این تیم را پرس کرده بود اما هنر ظریف بازی کردن، سریع بازی کردن و کارهای غیر مترقبه را نداشت.

این کارشناس فوتبال ایران ادامه داد: علی کریمی در ابتدای بازی در میانه میدان نقش پررنگی را برعهده داشت و در ادامه به کناره‌ها تمایل پیدا کرد اما آندرانیک تیموریان و کیانوش رحمتی به همراه او به کناره‌ها نیامدند و این بازیکن با هم تیمی خود مهرداد اولادی، میثم حسینی را دو به یک کردند. در این زمان بود که پرسپولیس از لحاظ تاکتیکی جلو افتاد اما دیگر بازیکنان باید فعال‌تر می شدند تا از این غافلگیری به گل برسند.

وی افزود: پرسپولیس به دلیل شرایطی که در این فصل دارد پس از اینکه دو بار دروازه‌اش با ضدحمله استقلالی‌ها در نیمه اول تهدید شد عقب نشینی کرد و چهار دفاع خطی پرسپولیس عقب زمین باقی ماندند.

فروتن افزود: مازیار زارع در میانه میدان بازیکن خطرناکی چون جباری را مقابل خود می دید که همین امر بر توانایی‌های هافبک پرسپولیس تاثیر گذاشته بود ضمن اینکه مهرداد اولادی کمتر توپی از هافبک‌های پرسپولیس دریافت کرد و عملا کاره‌ای نبود!

بهمن فروتن با اشاره به اینکه استقلالی‌ها صحیح‌تر از حریف خود بازی را به جریان درآوردند، گفت: استقلال نیز همچون تمام صدر جدولی‌ها منطقی‌تر و صحیح‌تر بازی کرد. این تیم در نیمه نخست در زمین خودش ماند و به ضدحمله بسنده کرد. از آنسو پرسپولیس 90 دقیقه خوب دوید و شکل یک تیم بازنده را نداشت و حتی باید بگویم که زورش به یک تیم صدر جدولی می چربید اما همانطور که گفتم هنر گلزنی را نداشت.

کارشناس فوتبال کشور تصریح کرد: پرسپولیسی‌ها پس از آنکه در نیمه نخست بازی را به پایان بردند از ابتدای نیمه دوم شکل بازی خود را همانگونه‌ای کردند که استقلالی‌ها در نیمه نخست بازی می کردند و در 15 دقیقه اول هیچ شانسی به حریف خود ندادند، این تیم در دقیقه 59 توسط علی کریمی حتی می توانست گل بزند.

وی افزود: در مجموع باید بگویم که پرسپولیس در وقت‌های اضافه توان بدنی خود را از دست داد. انسجام تیمی استقلال بیشتر از پرسپولیس بود و نیرو را بین تمام بازیکنان تقسیم کرده بود و همین امر سبب شد که بازی را در دو نیمه وقت اضافه به دست بگیرد.

فروتن تصریح کرد: استقلالی‌ها در 30 دقیقه وقت‌های اضافه به قدر کافی فرصت داشتند تا نبض بازی را در اختیار بگیرند و متوجه شدیم وقتی که پرسپولیس گل نخست را دریافت کرد بازیکنان نیمکت نشین این تیم گریه می کردند و این یعنی این تیم امیدی به بازگشت ندارد. پرسپولیس این فصل تیمی نیست که امیدی به بازگشت داشته باشد.

وی افزود: من سه، چهار ماه قبل هم گفته بودم که پرسپولیس باید تاکتیکش را عوض کند و به تیمی که ضدحمله طرح ریزی می کند، تبدیل شود. این پرسپولیس آن پرسپولیس طوفانی گذشته نیست و تیمی شکننده است که همیشه احتمال گل خوردنش می رود. در حالیکه اگر سرخپوشان سیستم ضدحمله را مبنای کار خود قرار دهند با حضور بازیکنانی چون غلامرضا رضایی و مهرداد اولادی که سرعتی هستند می توانند در نهایت از نوع بازی خود نتیجه بگیرند.

بهمن فروتن با بیان اینکه مربی خارجی در شرایط کنونی دوای درد پرسپولیس نیست، خاطر نشان کرد: من بر این باورم اگر این پرسپولیس چهار بازی پیاپی خود را با برتری پشت سر بگذارد می تواند به عنوان قهرمانی رقابت‌های این فصل دست پیدا کند و به نظر من این مهم تنها با حضور مربی ایرانی محقق خواهد شد و مربی خارجی دوای درد این تیم نیست.