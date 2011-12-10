سعید صابونی در گفتگو با مهر درباره میزان کل سرمایه گذاری مسکن مهر در شهرجدید پرند، گفت: میزان کل سرمایه گذاری مسکن مهر در این شهر با محوطه سازی و بدون تاسیسات زیر بنایی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در فازهای 3، 4، 5، و 6 طرح توسعه مسکن مهر به اجرا رسیده است که در فاز 3 یک هزار واحد مسکونی افتتاح شده اند و مردم در آن ساکن هستند.

مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به 8 هزار واحد مسکن مهر که به زودی افتتاح می شوند، اظهار داشت: برای این واحدها همه نفرات ثبت نام کرده اند که پس از اینکه کار دستگاه های خدمات رسان تمام شد و محوطه سازی به انجام رسید متقاضیان می توانند در این واحدها ساکن شوند.

صابونی با اشاره به ساخت مترو پرند، گفت: حدود 18 کیلومتر از مترو پرند در تعهد شرکت عمران و بهسازی پرند است که تا خرداد 91 افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه تا مرحله ریل گذاری پیش رفته است، افزود: هزینه های مترو پرند از محل بودجه دولتی تامین شده و نزدیک به 18 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه شهر جدید پرند در 6 فاز ساخته شده است، گفت: نزدیک به 100 هزار واحد در شهر جدید پرند ساخته شده است و 500 هکتار هم ناحیه صنعتی در اطراف این شهر وجود دارد.