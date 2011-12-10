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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

در دومین روز آغاز به کار/

هفدهمین نمایشگاه الکامپ افتتاح شد/ رونمایی از شبکه علمی کشور

هفدهمین نمایشگاه الکامپ افتتاح شد/ رونمایی از شبکه علمی کشور

هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک صبح امروز و در دومین روز آغاز به کار خود توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران الکامپ 2011 در فضایی به وسعت 48360 مترمربع در 10 سالن نمایشگاهی با حضور 571 شرکت داخلی و 57 شرکت خارجی از کشورهای مختلف جهان از 18 تا 22 آذر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.

رونمایی از رسانه های مجازی، کارگاه های آموزشی اینترنت نسل جدید، دولت الکترونیک و افتتاح شبکه شباب (شبکه بزرگ ارتباطی بخش بازرگانی) و نیز افتتاح شبکه علمی کشور از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در 5 روز برپایی این نمایشگاه است.

همچنین افتتاح شبکه سلامت و ده ها پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی بخشی خصوصی با هدف توسعه فضای رایانه ای در کشور از دیگر برنامه های قابل انجام در این نمایشگاه خواهد بود.

در مراسم افتتاح ایران الکامپ 2011 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه حضور داشتند.

کد مطلب 1479564

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