به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی امروز شنبه در نشست خبری در مورد افزایش عیدی بازنشستگان نیز گفت: افزایش عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نیاز به مصوبه دولت دارد و سازمان فقط مجری است و نمی تواند اقدامی برای افزایش عیدی این افراد انجام دهد.

وی همچنین در مورد حقوق بازنشستگان نیز تاکید کرد: براساس قانون حقوق بازنشستگان باید براساس تورم باشد اما در سال 90 قانونگذار این امر را به هیئت دولت محول کرد و براساس تصمیم آنها نیز حقوق بازنشستگان 10 درصد افزایش یافت اما برای سال آینده باید منتظر تصمیم مجلس بود که اختیار افزایش حقوق را به دولت محول می کند یا خیر.

حذف دفترچه های درمانی در آینده ای نزدیک

حافظی افزود: از دولت می خواهیم به تمامی بیمه شدگان این صندوق ها پرداخت یکسانی داشته باشند و چنانچه سوبسید و یارانه ای به آنها داده می شود به حساب یارانه های آنها واریز شود تا باعث ایجاد اختلال در عملکرد سازمان تامین اجتماعی نشود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از حذف دفترچه های درمان خبرداد و گفت: سالانه 15 میلیارد تومان بابت چاپ دفترچه های درمانی هزینه می شود به همین دلیل حذف دفترچه های درمان بیمه شدگان در دستور کار قرار دارد که به زودی اجرایی می شود.

بازنشستگی پیش از موعد هفته پیش ابلاغ شد

وی در مورد بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت: این قانون یک هفته قبل ابلاغ شده و در حال حاضر مشکلی برای بازنشستگی پیش از موعد افراد با 10 سال سابقه و 60 سال سن در کشور وجود ندارد.

مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد 1500 میلیارد تومان مطالبه بازنشستگان برای همسان سازی حقوق آنها گفت: 1500 میلیارد تومان مطالبات بازنشستگان نیست و این ادعا صحت ندارد.

وی به اصل موضوع اشاره و تاکید کرد: در بودجه سال 88 مجلس مصوب کرد که2500 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد که در پی آن دولت مصوبه ای ابلاغ کرد که پرداختی های بازنشستگان در چارچوب آن اجرا شود به همین دلیل از سال 88 تاکنون همسان سازی حقوق بازنشستگان بدون هیچ وقفه ای انجام می شود.

عدم پرداخت 1500 میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

به گفته وی، اما از 2500 میلیارد تومان سهام فقط 930 میلیارد تومان در اختیار سازمان قرار گرفت و 1500 میلیارد تومان مابقی آن هنوز به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده نشده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال 90 مصوب شد 1200 میلیارد تومان در قالب سهام به منظور همسان سازی حقوق در نظر گرفته شود که این بودجه نیز تاکنون به سازمان ارائه نشده که امیدواریم هر چه زودتر انجام شود.

وی در خصوص زیرمیزی پزشکان نیز گفت: چنانچه اعلام شود که پزشکی زیرمیزی دریافت می کند قطعا قرارداد وی نقض می شود و با وی به طوری جدی برخورد خواهد شد.

حافظی با اشاره به اینکه ماهانه 80 میلیارد تومان صرف بیمه بیکاری می شود گفت: در حوزه درمان از ابتدای سال تا پایان خردادماه 26 هزار و 672 مراجعه به پزشک و مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

وی در خصوص اجرای طرح نظام نوین ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل موجود این طرح هم اکنون در استان گیلان در حال اجراست و پزشکان می توانند با مراجعه به سایت سازمان برای همکاری در این طرح ثبت نام کنند.

افزایش حقوق پزشکان عمومی با اجرای طرح نوین خدمات درمانی

حافظی با اشاره به 780 پزشک عمومی در استان گیلان وجود دارد، گفت: تا پایان هفته گذشته 478 نفر از این پزشکان برای همکاری در طرح نوین ارائه خدمات درمانی ثبت نام کرده اند.

وی گفت: بر اساس این طرح هر پزشک می تواند 2500 شهروند را تحت نظر داشته باشد و مسئول سلامت آنها باشد و اگر در حال حاضر میانگین درآمد پزشک عمومی در استان گیلان 2 میلیون و 500 هزار تومان باشد با اجرای این طرح بر اساس تعداد افرادی که تحت نظر پزشک هستند حقوق وی افزایش پیدا کرده و به 4 میلیون و 500 هزار تومان در ماه می رسد.

مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: برای افراد بالای 60 سال ، کودکان زیر 5 سال و همچنین مادران باردار در صورت استفاده از این طرح 10 درصد سرانه بیشتر به پزشک اختصاص داده می شود و چنانچه پزشکان غربالگری انجام دهند و بیماری ناشناخته قبلی را پیدا کنند علاوه بر حقوق برای آنها پاداش نیز در نظر گرفته می شود.

به گفته وی، افراد سالمند بالای 60 سال هزینه درمان آنها رایگان خواهد بود و همچنین بیماران فشار خون، دیابت، هموفیلی و تالاسمی نیز بابت دریافت خدمات هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.

پرداخت 95 درصد هزینه های بیماران ام اس و شیمی درمانی

به گفته حافظی، هزینه داروی بیماران ام اس و نیازمند شیمی درمانی نیز 95 درصد از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین می شود و 5 درصد را خود فرد بیمار باید پرداخت کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: طی هفته جاری ثبت نام شهروندان گیلانی برای استفاده از این طرح آغاز می شود و این طرح در تمامی شهرها و روستاهای استان گیلان اجرا خواهد شد و پس از آن نیز استان زنجان و قزوین دو استانی هستند که طرح نوین خدمات درمانی در آنها اجرا خواهد شد.

حافظی گفت: با اجرای این طرح در گیلان مقدماتی فراهم می شود تا هر زمان که وزارت بهداشت آماده اجرای طرح پزشک خانواده در استان های دیگر را داشت خیلی سریعتر نسبت به اجرای این طرح اقدام کنیم.