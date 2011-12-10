خرچنگ آنومالوکاریس خطرناک ترین شکارچی طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان موزه حیات وحش جنوب استرالیا و دانشگاه ادلاید گفته اند این شکارچی دریایی که طولش بالغ بر سه فوت بوده در رآس هرم غذایی زمین قرار داشته ست.

آنها فسیل‌هایی از خانواده این خرچنگ با نام آنومالوکاریس در جزیره کانگارو در جنوب استرالیا یافته اند.

چشمان این خرچنگ های فسیل که به طرز استثنایی از حدود 500 میلیون سال پیش در دوران کامبرین درمیان سنگها فشرده و حفاظت شده اند نشان می دهد که قدرت دید این جانوران در میان حشرات زنده که قدرت دید شان بسیار بالا است و در میان دیگر خرچنگها بی رقیب است.

جان پترسون از دانشگاه نیو انگلند که همکارانش را دراین مطالعه هدایت کرده گفته است: علت اینکه آنومالوکاریس در بالاترین نقطه هرم غذایی اولیه در کره زمین قرار داشته ابعاد بزرگ اندامش، چنگالهای خطرناک جلوی سرش و دهان گرد با تیغهای تیز دندانه دارش بوده است.

قدرت دید آنومالوکاریس که بر اساس تحقیقات جدید بر روی فسیلها کشف شده نشان می دهد که این ساکن دریاها با چنین قدرت بینایی خاص توانسته جایگاه و سبک زندگی شکارچی بودنشان حفظ کند .

فسیلها همچنین نشان می دهد چشمان این شکارچی بزرگ از نوع چشمان مرکب و شاید در نوع خود بزرگترین چشمانی که وجود داشته بوده است.

طول هر چشم این جانور حدود 1 اینچ بوده و شامل حدود 16 هزار لنز است که با این تعداد لنز ها و دیگر وجوه عملکرد ساختاری چشمان این جانور تصور می شود آنومالوکاریس دنیا را با یک شفافیت و وضوح استثنایی در حین شکار در آبهای روشن می دیده است.

تنها تعداد بسیار کمی از جانوران نظیر سنجاقک های شکارگر دارای قدرت تشخیص مشابه با آنومالوکاریس هستند (چشمان سنجاقک ها به عنوان قویترین چشمان مرکب شناخته شده در جهان هستند).

مطمئناً وجودچنین قدرت دید پیشرفته ای در دوران کامبرین شروع دورا ن طعمه و صیادی را در بین حیات وحش اولیه کره زمین سرعت بخشیده است.