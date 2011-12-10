اخبار کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی "محمد هیچی" رئیس این هیئت، تورج مهری به عنوان مسئول کمیته فرنگی کشتی استان کرمانشاه منصوب و از زحمات کامران قدرتی مسئول سابق این کمیته و کمیته آموزش قدردانی شد.

دلیل خداحافظی قدرتی از این سمت، مشغله کاری فراوان و عدم وقت کافی برای رسیدگی به امورات کشتی فرنگی عنوان و تاکید داشته که از این پس وی تنها به عنوان مسئول کمیته آموزش هیئت کشتی، فعالیت داشته باشد.

تورج مهری پس از آنکه مسئولیت کمیته کشتی فرنگی استان را بر عهده گرفت، ابراز امیدواری کرده است که در این مسئولیت خطیر بتواند به هدف خود که همان رشد و ارتقا کشتی است نائل شود.

وی به ارتقا کشتی فرنگی کرمانشاه در بین نوجوانان و جوانان اشاره کرده و برنامه های خود را برای آینده کشتی فرنگی کرمانشاه تشریح کرده است.

تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه پنجشنبه و جمعه آینده به مصاف حریفان می رود

هفته سوم و دور ششم و هفتم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال زنان باشگاههای کشور در دو گروه به میزبانی تهران و قزوین برگزار می شود و تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه به مصاف رقیبان می رود.

هفته سوم و دور ششم و هفتم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال زنان باشگاههای کشور در دو گروه به میزبانی تهران و قزوین برگزار می شود و تیم بسکتبال بانوان استان کرمانشاه به مصاف رقیبان می رود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تیم های آرارات تهران و شرکت گاز تهران از گروه الف و تیم های فولاد ماهان و هیئت بسکتبال قزوین از گروه ب به ترتیب رده اول و دوم جدول را به خود اختصاص داده اند.

این بازیهای در روزهای پنجشنبه و جمعه (24و 25 آذر ) با حضور 15 تیم برگزار خواهد شد.