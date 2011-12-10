پایان موفقیت آمیز رزمایش محرم / انهدام باند ترانزیت مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی آخوندی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از کشفیات رزمایش محرم در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای مطالبات مردم در مورد پاکسازی محلات آلوده رزمایش محرم بامداد شنبه در پنج محله شاه حسینی، آیت الله غفاری، 22 بهمن، دو هزار و درخت سبز با حضور 500 نیرو به مرحله اجرا درآمد.

وی هدف از اجرای این رزمایش را دستگیری افراد تحت تعقیب، فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی و کشف سلاحهای گرم و سرد عنوان کرد.

سردار آخوندی اظهارداشت: 850 کیلوگرم مواد مخدر در عملیات ضربتی در حاشیه شهر کشف و ضبط شد همچنین سه نفر در این راستا دستگیر شده اند.

وی عنوان کرد: در این عملیات یک باند بزرگ ترانزیت مواد مخدر در حوزه استحفاظی جاسک شناسایی و منهدم شد، چهار دستگاه خودرو توقیف شد همچنین دو نفر از افراد این باند به هلاکت رسیدند و سه نفر مجروح و یک نفر هم سالم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: یک محل بزرگ دپوی سوخت قاچاق در نزدیکی بندرشهید رجایی کشف شد در این محل دو تانکر بزرگ سوخت با ظرفیت 140 هزار لیتر در زیرزمین جاسازی شده بود، از طریق لوله گذاری به دریا وصل شده بود و قاچاق به این روش صورت می گرفت.

وی از انهدام کارگاه تولید مشروبات الکلی در یکی از محلات شرق شهر بندرعباس خبر داد و افزود: در بازرسی از یک منزل مسکونی تجهیزات ساخت مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

سردار آخوندی با اشاره به اینکه دستگیری اراذل و اوباش در دستور کار جدی پلیس هرمزگان قرار گرفته، عنوان کرد: 24 نفر از ارذل و اوباش سابقه دار شهر بندرعباس دستگیر شده اند.

وی کشف 485 قبضه سلاح سرد و 866 سی دی غیر مجاز را از جمله کشفیات این رزمایش عنوان کرد و اظهارداشت: رزمایش محرم در تمامی شهرستانهای استان هرمزگان برگزار خواهد شد.