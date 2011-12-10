سه بانوی بسکتبالیست مازنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محمدعلی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محبوبه نوریان، آنومه محمودی و آیلین علایی سه بسکتبالیست مازندرانی بوده که به جمع 23 بسکتبالیست دعوت شده از سوی کادر فنی تیم ملی بانوان به این مرحله از اردو هستند.



وی افزود: نخستین اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال جوانان تا روز دوشنبه بیست و یکم آذر ماه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.



دبیرهیئت بسکتبال مازندران اضافه کرد: مازندران پس از تهران به همراه کرمان، بیشترین تعداد دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را دارد.



رجایی با بیان اینکه تیم ملی بسکتبال بانوان ایران خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند، ابراز امیدواری کرد: بسکتبالیست مازندرانی بتواند در پایان اردوهای تیم ملی در ترکیب نهایی قرار گیرد.



دبیرهیئت بسکتبال مازندران اضافه کرد: بسکتبالیست های مازندرانی پیش از این در رده های مختلف تیم ملی قابلیتهای خود را به کادر فنی تیم ملی به نمایش گذاشتند.



وی یادآور شد: بسکتبال مازندران از جایگاه خوبی در کشور برخوردار بوده و بسکتبالیست های این استان می توانند در رده های مختلف حضور موثری داشته باشند.